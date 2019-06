Niels Högel sitzt im Gerichtssaal neben seiner Anwältin Ulrike Baumann. (Hauke-Christian Dittrich / dpa)

Noch einmal wird sich die Weser-Ems-Halle in dieser Woche in einen Gerichtssaal verwandeln. Noch einmal werden sie für zwei Prozesstage hunderte Stühle in die Mehrzweckhalle schleppen, die Gerichtsakten in einem eigens dafür angefertigten Schrank in den Saal rollen, den Richtertisch aufbauen, die Zeugenbänke. Noch einmal wird all das passieren, dann endet in Oldenburg ein Jahrhundertprozess.

Für Donnerstag wird ein Urteil im Verfahren gegen Niels Högel erwartet. Der ehemalige Krankenpfleger soll hundert Patienten ermordet haben. Auf der Suche nach Beweisen haben die Beamten auf 67 Friedhöfen 134 Leichen ausgegraben. Es haben 32 Zeugen vor dem Landgericht ausgesagt. Über ein halbes Jahr ist verhandelt worden, und es wären noch viele Monate mehr geworden, hätten die Beteiligten nicht 514 Dokumente zuhause lesen müssen. Der Högel-Prozess sprengt große Rahmen, wohl auch finanziell.

Es ging nie um das Strafmaß

Dabei ist der Angeklagte wegen fünf weiterer Taten schon 2015 zu lebenslanger Haft bei besonderer Schwere der Schuld verurteilt worden – mehr geht nicht. Daran wird auch das anstehende Urteil nichts ändern. Und natürlich wird es Menschen geben, die sich fragen werden: Warum der ganze Aufwand, wenn die Strafe für Högel dieselbe bleibt?

Die Antwort kann nur lauten, dass dieser Aufwand alternativlos ist. Es ist in diesem Prozess nie wirklich um das Maß der Strafe gegangen. Es geht nicht so sehr um Högel, sondern um etwas Größeres. Um Aufklärung und die Aufarbeitung von Versäumnissen. Und um die Rechtssicherheit in diesem Land. Wie wichtig dieses Verfahren ist, erklärt sich aus der Vorgeschichte. Der Fall Högel erzählt von einem unfassbaren Systemversagen. Einem Versagen, das in den Krankenhäusern begonnen hat und sich in den Behörden fortsetzte. Nicht nur in den Kliniken wurde weggeschaut und verdrängt, wurden Hinweise auf Högels Taten ignoriert. Lange verhallten die Vorwürfe auch bei der Staatsanwaltschaft. Viel zu lange.

Erstmals wurde Högel im Jahr 2006 verurteilt. Danach konnte er noch drei Jahre als Pfleger arbeiten. Schon damals meldeten sich viele Menschen bei der Polizei und sagten, ihre Angehörigen seien im Klinikum Delmenhorst ganz plötzlich gestorben. Es passierte nichts. Später legten die Beamten dem damaligen Staatsanwalt eine Liste möglicher Opfer vor, die sie exhumieren wollten. Der Staatsanwalt lehnte ab. Kritiker sprachen von „jahrelangem Ermittlungsboykott“.

Erst 13 Jahre nach der letzten Tat hat das Verfahren zur größten Mordserie der deutschen Nachkriegsgeschichte begonnen. Ein Strafprozess ist keine Wiedergutmachung. Er kann das Wegschauen der Kollegen und die Ermittlungspannen der Behörden nicht ungeschehen machen. Genauso wenig wie das persönliche Leid, das mit dem Fall Högel einhergegangen ist. Aber er kann dabei helfen, das verloren gegangene Vertrauen in die Institutionen zurückzugewinnen. Dem Oldenburger Landgericht dürfte das in vergangenen Monaten gelungen sein.

Keine absoluten Gewissheiten

Die Richter haben die Opfer in den Mittelpunkt des Verfahrens gerückt. Vielleicht ist es für die Verurteilung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe nicht entscheidend, ob Högel nun 50 Menschen ermordet hat oder hundert. Für die Familien der Toten ist es das sehr wohl. Es macht für sie einen großen Unterschied, ob der Angehörige an einer Krankheit gestorben ist oder getötet wurde. Die Richter haben das verstanden, und sie haben der Suche nach Antworten viel Raum gegeben in diesem Prozess.

Absolute Gewissheiten gibt es keine, dafür liegen die Taten zu lange zurück. Mit dem Urteil werden sich die Richter der Wahrheit annähern, nicht mehr, nicht weniger. Vielleicht nicht allen, aber sicher einigen Hinterbliebenen wird das helfen. Nicht nur sie wollen, dass diese Mordserie aufgeklärt wird, auch die Allgemeinheit verlangt nach Antworten. Immer wenn ehemalige Kollegen und Vorgesetzte von Högel als Zeugen ausgesagt haben, waren die Zuschauerplätze im Saal besonders gut gefüllt, oft bis auf den letzten Stuhl.

An diesen Verhandlungstagen war zu spüren, wie tief der Fall das Vertrauen in die Pflege erschüttert hat. Wie sehr die Menschen die Frage umtreibt, warum Högel so lange ungehindert vor den Augen seiner Kollegen töten konnte. Es war nicht die Aufgabe des Gerichts, diese über allem schwebende Frage zu beantworten. Dafür wird es weitere Verfahren brauchen. Dann muss es um die Verantwortung der Klinikmitarbeiter gehen. Mit dem Prozess in der Weser-Ems-Halle endet nun ein Kapitel dieses Falles. Die Aufklärung aber ist noch nicht vorbei. Sie fängt gerade erst an.