Saatkrähen gelten vielerorts als Plage, weil sie einen tierischen Lärm machen und dabei noch eine Menge Schmutz hinterlassen. (Christian Butt)

Die Stadt Jever ist für ihr Bier berühmt. Friesisch herb, sagt die Werbung, und tatsächlich schluckt der eine oder andere schwer, wenn er das Glas ansetzt, eine bittere Note, kantig, oder sagen wir so: Pils mit Profil. Die gläsernen Brautürme sind ein Wahrzeichen, wie das Schloss ein paar Hundert Meter weiter, das vor bald 500 Jahren dem Fräulein Maria Obdach bot, der Herrscherin über Land und Leute. Hat die holde Dame damals möglicherweise auch schon geklagt und gejammert, wie es heute ihre Jeveraner tun? War sie genauso genervt und wusste sich mit der Zeit keinen Rat mehr?

Man wird es nicht erfahren, ob die Krähen in diesen Mengen damals bereits da waren, im Schlosspark und am Alten Markt mitten in der Stadt – schwarze Vögel, die zur Weißglut treiben, weil sie Dreck hinterlassen, in Brutzeiten zu Hackattacken neigen und sowieso einen Höllenlärm machen. Krähen krähen, da kann man nichts machen. Eine einzige Kakophonie.

Mehr zum Thema Aggressive Vögel in Bremen-Walle Fiese Krähen-Attacken auf Bremer Sie krallen sich ganz plötzlich in die Haare von Passanten. In Walle musste die Polizei nun ... ... mehr »

Alles Mögliche haben sich die Jeveraner in den vergangenen Jahren einfallen lassen, um die lästigen Vögel der Spezies Saatkrähe zu vergrämen. Ein erbitterter Kampf, der landesweit Aufsehen erregte. Von nun an war es nicht mehr nur das Bier, weswegen die Friesen in aller Munde waren. Jedes Mal wieder gab es große Schlagzeilen, wenn mit List und Tücke der Krähenplage begegnet wurde, ohne je wirklich Erfolg zu haben.

Den Vogel abschießen konnten sie nicht. Er ist geschützt. Also versuchten es die Arbeiter vom städtischen Bauhof zunächst mit Klatschen, zwei langen flachen Brettern, die mit einem Zugseil verbunden sind und in die Baumkronen gehängt werden. Das lange Ende vom Seil reicht fast bis zum Boden – einmal kräftig dran ziehen, damit's oben schön knallt und die Störenfriede das Weite suchen.

Krähen durchschauen die Krähenklatsche

Die sogenannte Krähenklatsche hat Furore gemacht und steht jetzt sogar bei Wikipedia. Wie die Lausbuben war immer mal wieder jemand zur Stelle, der den Mechanismus in Gang setzte. Doch die Krähen, nicht dumm, durchschauten irgendwann, dass nicht wirklich Gefahr drohte und setzten sich zurück ins gemachte Nest.

Andere Mittel der Wahl waren bunte Flatterbänder, die in die Äste gehängt wurden, Fratzen auch, aufgeblasene Vogelscheuchen. Es wurde mit Laserpointern gearbeitet, und einmal sind sogar Nesträuber losgeschickt worden, um die Eier zu stehlen. Das ging schon krass an die Grenze, bei einem Vogel, dessen Art das Privileg genießt, nicht gejagt werden zu dürfen. Die Krähen aber blieben oder kamen nach kurzer Zeit wieder zurück.

Jever, scheint's, muss sich mit seinen ungeliebten Mitbewohnern abfinden. Und tut das jetzt auch. Ein neues Projekt setzt nicht länger auf Abschreckung, stattdessen wird konsequent abgerüstet. Kein kalter Krieg mehr gegen die Krähen, im Gegenteil: Frieden und Versöhnung. Die Initiatoren wollen Nähe stiften und hoffen auf eine Verbindung zwischen Mensch und Tier. Sie haben über eines der Nester eine Videokamera gehängt, die rund um die Uhr Bilder überträgt und meist Mathilde zeigt, eine Krähenmutter, die brütet.

Bald schlüpfen die Kleinen, niedlich. Jever schwingt dann sicher mit, eine einzige Freude, Tierliebe pur, und drauf geschissen, ehrlich, wenn mal wieder was von oben kommt.