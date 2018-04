Die Synagoge der Jüdischen Gemeinde in Hannover. Laut Statistik gibt es bundesweit deutlich mehr Todesfälle in den jüdischen Gemeinden als durch Geburten neu hinzukommende Mitglieder. (dpa)

Die Zahl der jüdischen Gemeindemitglieder in Niedersachsen und Bremen ist im vergangenen Jahr erneut leicht gesunken. Nach der Statistik der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland waren Ende 2017 in Niedersachsen 7888 und in Bremen 884 Mitglieder registriert. Ein Jahr zuvor waren es noch 7946 beziehungsweise 907 Gemeindemitglieder.

Deutschlandweit sank die Mitgliederzahl zum elften Mal in Folge auf 97.791 nach 98.594 im Vorjahr. Die Statistik bildet aber bei Weitem nicht die Gesamtzahl der in Deutschland lebenden Juden ab, weil sich nicht jeder Jude bei einer Gemeinde registriert. Wie der Vorsitzende des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen, Michael Fürst, sagte, liegt die tatsächliche Zahl der Juden wahrscheinlich doppelt so hoch.

Deutlich mehr Todesfälle

Für den registrierten Rückgang hauptsächlich verantwortlich ist der demografische Wandel: Es gibt laut Statistik bundesweit deutlich mehr Todesfälle (1505) als durch Geburten (251) neu hinzukommende Mitglieder in den jüdischen Gemeinden. Nach wie vor ist Deutschland für Juden aber ein Einwanderungsland: 760 neue Gemeindemitglieder kamen im vergangenen Jahr aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion, die höchste Zahl seit neun Jahren. 328 kamen aus dem übrigen Ausland. Im Gegenzug wanderten 155 Juden aus Deutschland aus. 47 Prozent der jüdischen Gemeindemitglieder sind älter als 60 Jahre, die Gruppe der bis 30-Jährigen macht 20 Prozent der Mitglieder aus.

Der gegenwärtig diskutierte Antisemitismus habe auf die aktuellen Zahlen überhaupt keinen Einfluss, betonte Fürst. Die allermeisten Mitglieder hätten sich ja bereits vor langer Zeit in den Gemeinden registriert. „Wenn man heute neu anfangen würde, würden einige vielleicht sagen: „Da will ich mich nicht zu bekennen.“ Der jüdische Verbandschef hatte kürzlich vor wachsendem Antisemitismus gewarnt. Durch den Zuzug Hunderttausender Migranten, die immer nur gehört hätten, dass Israel und Juden Feinde seien, sei ein neues Problem entstanden. Auch Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) forderte mehr Anstrengungen gegen Antisemitismus. Nach jüngsten Schätzungen habe etwa ein Fünftel der Jugendlichen im Land antisemitische Einstellungen.

Das mit Abstand größte Zentrum jüdischen Lebens in Niedersachsen ist Hannover, neben der Hauptgemeinde mit 4217 und der liberalen Gemeinde mit 765 Mitgliedern gibt es dort auch eine Gemeinde bucharischer Juden mit 323 Mitgliedern. Die jüdische Gemeinde in Osnabrück zählt 984 Mitglieder, die in Oldenburg 309 und die in Braunschweig 274 Mitglieder. Weitere traditionelle Gemeinden gibt es in Delmenhorst (169 Mitglieder), Hameln/Pyrmont (114), Landkreis Schaumburg/Bad Nenndorf (81) und Wolfsburg (78).