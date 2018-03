Nach dem Fund einer Frauenleiche hat in Bergen (Landkresi Celle) die Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen. (dpa)

Wie die Polizei Celle am Donnerstag mitteilte, rief in den frühen Morgenstunden bei der Polizei Bergen ein Mann an und erklärte, dass sich in einem Wohnhaus eine tote Frau befinde.

Sofort eilten Rettungskräfte und mehrere Funkstreifenwagen zu genanntem Ort und entdeckten dort den Leichnam einer Frau.

Die Staatsanwaltschaft Celle führt aufgrund der ersten Feststellungen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Totschlags. Die Polizei Celle hat eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. (wk)