Rettungswagen stehen in der Nähe des Fundortes zweier Kinderleichen. In einem Gartenteich im niedersächsischen Baddeckenstedt sind die Leichen zweier Jungen entdeckt worden. (Rudolf Karliczek/dpa)

Die tot in einem Gartenteich bei Salzgitter gefundenen Jungen sind ohne Fremdeinwirkung ums Leben gekommen. Das ergab eine Obduktion, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Befunde sprechen demnach für Ertrinken; die Ermittler gehen von einem Unfall aus. Vergangenen Dienstag waren die vier und sieben Jahre alten Cousins in Heere, das zur Samtgemeinde Baddeckenstedt gehört, als vermisst gemeldet worden. Kurz darauf entdeckten Zeugen die Kinder leblos in dem Teich. Rettungskräfte hatten noch versucht, die Jungen wiederzubeleben, doch sie starben an Ort und Stelle. Beide Kinder seien vermutlich Nichtschwimmer gewesen. (lni)