Täter auf der Flucht

Junger Mann in Lüneburg angeschossen und schwer verletzt

In Lüneburg ist am Mittwochmorgen ein 20-Jähriger angeschossen worden. Der Schüsse fielen aus einem Auto heraus in eine Gruppe von Menschen.