Wie lange dürfen Terrorverdächtige vorsorglich weggesperrt werden? Über diese Frage sind sich Landtagsjuristen und Politiker uneins. (Björn Hake)

Hannover. Die Kritik klingt vernichtend. Das von Niedersachsens SPD/CDU-Koalition geplante Polizeigesetz verstößt nach Ansicht der unabhängigen Parlamentsjuristen in etlichen Punkten massiv gegen das Grundgesetz. Ob Präventivhaft, Meldeauflagen oder Aufenthaltsverbote: Gleich vier Mal bescheinigt der Gesetzgebungs- und Beratungsdienst (GBD) des Landtags dem Entwurf explizit, „verfassungswidrig“ zu sein.

An weiteren drei Dutzend Stellen – etwa bei der elektronischen Fußfessel – ist in der 64-seitigen Expertise, die dem WESER-KURIER vorliegt, von teilweise erheblichen „verfassungsrechtlichen Bedenken“ oder „Risiken“ die Rede. Die Grünen fordern eine vollständige Rücknahme des Gesetzes, die FDP zumindest das Streichen der beanstandeten Vorschriften.

Dabei hat der GBD zunächst nur die ersten 29 von den insgesamt 109 Paragrafen des Entwurfs unter die Lupe genommen. Die juristische Prüfung von weiteren umstrittenen Vorschriften wie zu Telefonabhören, Videoüberwachung, Online-Trojanern, Verwanzen von Wohnungen, V-Leuten oder Einsatz von Elektroschockern („Tasern“) durch Polizeibeamte steht noch aus. Ab Donnerstag muss sich der Innenausschuss des Landtages in mehreren ganztägigen Sondersitzungen durch die vorliegende und noch zu erwartenden Stellungnahmen quälen. Fraglich ist, ob das Gesetz, wie von der CDU verlangt, noch in diesem Jahr in Kraft treten kann. Hart ins Gericht geht der GBD vor allem mit den rot-schwarzen Plänen, den sogenannten Unterbindungsgewahrsam von derzeit höchstens zehn Tagen für terroristische Gefährder erheblich auszudehnen.

Laut Novelle kann die Polizei künftig Terror-Verdächtige zunächst bis zu 30 Tage wegsperren, um geplante Anschläge zu verhindern. Danach kann ein Richter diese Präventivhaft einmal um 30 und dann noch mal um 14 Tage verlängern. Diese insgesamt 74 Tage waren das Ergebnis eines langen Gefeilsches zwischen SPD und Union in den Koalitionsverhandlungen vor einem Jahr. „Hier werden wir nicht nachgeben“, betont der ehemalige CDU-Innenminister Uwe Schünemann.

Dabei halten die Parlamentsjuristen schon die ersten 30 Tage für höchst fragwürdig, da keine ausreichenden Gründe für diesen schweren Grundrechtseingriff genannt würden. Die bloße Behauptung, dieser Zeitraum sei erforderlich, um terroristische Straftaten „hinreichend sicher zu unterbinden“, genüge nicht. Der GBD kann auch den Unterschied zur „normalen“ Schwerstkriminalität nicht nachvollziehen: „Warum ist zum Beispiel eine geplante Ausreise nach Syrien mit terroristischer Motivation schwerwiegender als ein geplanter Mord (ohne Terrorhintergrund)?“ Bei 74 Tagen Vorbeugehaft bestünden die schweren verfassungsrechtlichen Bedenken „erst recht“.

Die Gegner des geplanten Paragrafenwerks fühlen sich durch die Kritik des GBD voll bestätigt. „Jetzt haben wir es schwarz auf weiß, dass das Polizeigesetz massiv im Widerspruch zu unseren Grundrechten steht“, sagt Juana Zimmermann vom landesweiten Bündnis „#NoNPOG“ und warnt vor einem „Angriff auf die Demokratie“.

Man werde mit weiteren Aktionen gegen die Koalition mobil machen. Für den 8. Dezember, wenige Tage vor der geplanten abschließenden Lesung im Landtag, ist nach Informationen des WESER-KURIER in Hannover erneut eine große Demonstration gegen das Polizeigesetz angemeldet. Daran wollen auch Fußballfans des FC Bayern München teilnehmen, deren Mannschaft an diesem Wochenende zum Auswärtsspiel bei Hannover 96 antritt. Bereits am 8. September hatten rund 10 000 Menschen in der Landeshauptstadt friedlich gegen die Pläne protestiert.

Von „Willkür“ und einem „gezielten Angriff auf den Rechtsstaat“, spricht der Chef der Grünen Jugend Niedersachsen; Timon Dzienus. „Die Große Koalition muss dieses fehlerhafte Gesetz zurückziehen und einen rechtlich sauberen Entwurf vorlegen“, fordert der grüne Abgeordnete Belit Onay. „Mit einem Klein-Klein an Verbesserungen ist es nicht getan.“ Der Innenexperte kritisiert zudem die rot-schwarze Eile. „Die ballern den ganzen November mit Terminen zu, damit sie das Gesetz noch im Dezember durchpeitschen können.“ Das aber verhindere eine „anständige Beratung“.

FDP-Kollege Jan-Christoph Oetjen beharrt ebenfalls auf erheblichen Nachbesserungen mit maximal 14 Tagen Präventivhaft: „Alles andere ist weder polizeilich notwendig noch verfassungsrechtlich tragbar." Liberale und Grüne wollen das Gesetz notfalls auch vom Staatsgerichtshof in Bückeburg überprüfen lassen.

SPD-Innenminister Boris Pistorius hat zumindest in einigen Punkten wie bei der Erzwingungshaft für Meldeauflagen ein Entgegenkommen signalisiert. „Kein Gesetz verlässt den Landtag so, wie es eingebracht wurde.“ Auch CDU-Innenexperte Sebastian Lechner deutet eine gewisse Kompromissbereitschaft an. Man werde die Kritik des GDB sorgfältig prüfen. „Und wir sind durchaus noch zu weiteren Zugeständnissen bereit.“ Bei der Dauer der Präventivhaft werde die Union hart bleiben. Durch den vorgesehenen Richtervorbehalt bei dieser Maßnahme sei eine verfassungskonforme Auslegung gewährleistet. Da habe man zwar eine andere Rechtsauffassung als die Landtagsjuristen. „Aber am Ende muss die Politik entscheiden.“