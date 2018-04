„Schwerinordnungausweis“ steht auf dem Schwerbehinderten-Ausweis von Hannah. Die Schülerin mit Down-Syndrom hat den Anstoß gegeben, nun wollen andere ihr folgen. (dpa)

Große Zustimmung hat die 14-jährige Hannah erfahren, als sie im Herbst ihren Schwerbehindertenausweis kurzerhand zum „Schwerinordnungausweis“ erklärte. Das Mädchen aus Pinneberg schrieb an den Verein Kids Hamburg, der sich für Menschen mit Down-Syndrom einsetzt, die amtliche, sperrige Bezeichnung sei „nicht der richtige Name“ für ihren persönlichen Ausweis.

Hannahs Beitrag hat die längst entbrannte Diskussion über die Umbenennung des Schwerbehindertenausweises ordentlich befeuert. In Niedersachsen hat das zu einem Wettbewerb geführt, der mit dem Januar endete. Am Montag entscheidet eine Jury darüber, ob eine oder sogar mehrere Namensvorschläge so gut sind, dass sie künftig auf eine Ausweishülle gedruckt werden.

Es ist nicht das große Rad, das mit dieser Idee gedreht wird. Aber ein kleines, das sich dafür schnell bewegen ließ. Schon zur Einführung des Schwerbehindertenausweises im Scheckkartenformat im Sommer 2013 wurde das Begehren laut, dem Ausweis auch gleich einen neuen Namen zu geben – zum Beispiel Teilhabepass. Daraus wurde nichts. Der Begriff Schwerbehindertenausweis stellt laut Schwerbehindertenausweisverordnung bereits die Kurzform der im Sozialgesetzbuch festgeschriebenen Bezeichnung dar: „Ausweis über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch.“

Wichtiger und richtiger Denkanstoß

Darüber, ob die Änderung des Namens Sinn hat oder nur Makulatur ist, sind die Meinungen geteilt. Rheinland-Pfalz hat sich bereits entschieden: Dort gibt es seit Januar bereits die Ausweishülle mit dem Aufdruck Schwerinordnungausweis. „Hannah hat einen wichtigen und richtigen Denkanstoß gegeben, denn die Bezeichnung ,Schwerbehindertenausweis‘ stellt die vermeintlichen Defizite in den Vordergrund“, sagte Sozialministerin Carola Reimann (SPD).

„Das widerspricht dem Gedanken von Inklusion. Wir müssen die Barrieren in den Köpfen wegbekommen, und das fängt zum Beispiel auch bei der Änderung von Bezeichnungen an, die aus- beziehungsweise abgrenzen.“ In Bremen hatten im vergangenen Frühjahr Schüler aus der Werkstufe des Schulzentrums Neustadt einen Vorstoß unternommen, den Schwerbehindertenausweis in Teilhabeausweis umzubenennen.

Die FDP-Fraktion der Bürgerschaft nahm sich des Anliegens zuerst an und formulierte einen entsprechenden Antrag, den am Ende alle Fraktionen mittrugen. „Bislang gibt es die Bundesratsinitiative nicht“, sagt Magnus Buhlert, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP.

Nicht für jeden Geschmack etwas dabei

Statt, wie Bremen, langwierig auf eine bundesweite Änderung hinzuarbeiten, bietet Niedersachsen nun die Möglichkeit, das Problem mit einer Ausweishülle zu kaschieren. Aussehen und Namen des Ausweises selbst kann nur der Bund ändern. Zu Jahresbeginn waren in Niedersachsen 752 264 Schwerbehindertenausweise erteilt.

Ob sie die Hülle denn verwenden wollen, steht den Ausweisinhabern frei. Möglicherweise wird nicht für jeden Geschmack etwas dabei sein: Die Altersgruppen ab 80 (21,9 Prozent) und 75 bis 79 (12, 7 Prozent) sind die zahlenmäßig stärksten, die 45- bis 54-Jährigen stellen mit 12,1 Prozent bereits die nächstgroße Gruppe.

Mehr als 230 Namensvorschläge erreichten das Sozialministerium bis Stichtag 31. Januar. Ideengeber sind die Teilnehmer der Inklusionskonferenz, bei der im Dezember zwölf erste Vorschläge gesammelt wurden. Nach dem Aufruf erreichten das Sozialministerium laut Sprecherin Naila Eid 150 Einsendungen mit weiteren Namen.

Anspruch an die Gesellschaft

Die Jury, die am Montag entscheiden soll, setzt sich zusammen aus Ministerin Reimann, Christian Armborst, dem Präsidenten des Landessozialamtes, der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen, Petra Wontorra, und Vertretern des Landesbeirats für Menschen mit Behinderungen. „Es gab keine Vorgaben für den Wettbewerb“, sagt Naila Eid, aber es sei „sicherlich sinnvoll, wenn der Name ein eher gebräuchlicher Begriff ist“, der Frauen und Männern gleichermaßen gerecht werde.

„Ich hätte lieber den Anspruch an die Gesellschaft formuliert, sich mit der Begrifflichkeit auseinanderzusetzen“, sagt Buhlert zum Namenswettbewerb in Niedersachsen. „Aber der erste Punkt ist ja, dass es den Jugendlichen peinlich ist, ihren Schwerbehindertenausweis vorzuzeigen“, räumt er ein. „Da kann eine Hülle schon helfen.“

Was draufstehen wird, ist ein bislang gut gehütetes Geheimnis. Wie die Jury in Hannover entschieden hat, werde erst bekannt, sagt Eid, wenn die Ausweis-Cover zu haben sind. Ende Februar, Anfang März könne es werden. Auch wenn das Kartenetui selbst kein gültiges Dokument ist, muss es dann beim Landessozialamt beantragt werden. Während die eigentlichen Ausweise an den jeweiligen Standorten des Landesamtes für Soziales, Jugend gedruckt würden, sei für die Hüllen voraussichtlich eine externe Druckerei der Partner. „Nach aktuellem Stand“, teilt die Behörde mit, könnten Ausweisinhaber die Hülle kostenfrei beantragen.