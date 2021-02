Die Winterdienste sind im Süden Niedersachsens im Dauereinsatz (Hauke-Christian Dittrich / dpa)

Vor starken Schneefällen in Teilen Niedersachsens hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag gewarnt. Demnach müssen sich die Menschen im südlichen Teil des Bundeslandes von den Abendstunden an auf extrem starke Schneeverwehungen und Glatteis einstellen. Die Meteorologen rechneten damit, dass es im mittleren und vor allem im südlichen Teil Niedersachsens stark schneit.

Es wird erwartet, dass bis Sonntagmorgen mancherorts bis zu 30 Zentimeter Neuschnee fällt. Am Sonntag wird es der Vorhersage zufolge weiter schneien, bis zum Abend sind bis zu 40 Zentimeter Neuschnee möglich. Der Wetterdienst warnte vor Schneeverwehungen und stürmischen Böen. An der Küste werden schwere Sturmböen erwartet, für Bremen und Bremerhaven veröffentlichte der DWD eine Warnung vor Sturmböen. Bis Montag soll es laut DWD auch zehn Zentimeter Neuschnee geben. Die Temperaturen sinken demnach vielerorts deutlich unter null Grad. In der Nacht zum Sonntag werden bis zu minus acht Grad erwartet. Wir berichten im Liveticker über die Entwicklungen in Bremen und Niedersachsen.

