Protest gegen den Feiertag am Reformationstag auf dem Bremer Marktplatz. (Echtermann)

Es klang wie ein freudscher Versprecher. „Wir werden am Ende 2018 einen Feiertag haben“, kündigte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag im Landtag klipp und klar an. Doch meinte er damit auch den Reformationstag am 31. Oktober, als dessen glühender Anhänger der Regierungschef gilt? Es war dann doch eher die Ansage, das Verfahren für einen neuen gesetzlichen Feiertag zügig voranzutreiben. Schon in der nächsten Woche soll das SPD/CDU-Kabinett einen Gesetzentwurf dazu absegnen. Darin, so ist in Koalitionskreisen zu hören, steht dann: der Reformationstag. Danach geht die Novelle in die Verbandsanhörung. Die Abstimmung im Landtag könnte somit noch vor der Sommerpause erfolgen, also rechtzeitig für die Einführung des neuen Feiertags noch in diesem Jahr.

Eine Vorfestlegung auf den 31. Oktober stritten die Großkoalitionäre allerdings vehement ab. In den Regierungsfraktionen gebe es keine abgestimmte Meinung, erklärten der CDU-Parlamentsgeschäftsführer Jens Nacke und der SPD-Abgeordnete Bernd Lynack. „Wir entscheiden erst, ob es einen neuen Feiertag geben soll, und dann, welcher es wird“, meinte der Genosse aus Hildesheim.

Er und Nacke kündigten an, für das Votum im Parlament den Fraktionszwang aufheben zu wollen. „Das ist zwar keine echte Gewissensentscheidung, aber wir wollen jedem Abgeordneten die Auswahl des Feiertags freistellen“, sagte der Christdemokrat aus dem Ammerland. Auch parteiübergreifende Gruppenanträge seien somit möglich. Die CDU-Führungsspitze um Landeschef und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann bevorzugt ebenfalls den 31. Oktober.

Kritk am 31. Oktober

Während die evangelische Kirche ein Gedenken an die Reformation eifrig unterstützt, lehnen Juden, Katholiken und Humanisten den 31. Oktober als Feiertag strikt ab. „Damit würdigt man ausgerechnet einen ausgewiesenen Antisemiten wie Martin Luther“, kritisierte Michael Fürst, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinden in Niedersachsen. „Über diese Bedenken setzt sich die Landesregierung unbekümmert hinweg.“

Der liberale Jude, der für seine ausgleichende Art von Politik und anderen ­Religionen gleichermaßen geschätzt wird, schimpfte ungewöhnlich scharf über diesen „Affront“ und warnte vor einer Belastung des christlich-jüdischen Verhältnisses. Die katholische Kirche bevorzugt eine Rückkehr zum nach der Deutschen Einheit abgeschafften Buß- und Bettag. Diesen Vorschlag könne er durchaus mittragen, erklärte Fürst.

Von „Hinterzimmerpolitik“ sprach Grünen-Fraktionschefin Anja Piel. „Die Dreistigkeit, mit der vier Männer und eine Frau in kleiner Runde den Reformationstag als Feiertag setzen, sucht ihresgleichen“, meinte die Abgeordnete mit Blick auf einen Beschluss der Ministerpräsidenten und Bürgermeister der fünf norddeutschen Bundesländer von Anfang ­Februar. Das widerspreche doch eklatant dem „Geist der Aufklärung“, den Regierungschef Weil doch immer als Argument für das Gedenken an die Reformation anführe. „Die Debatte gehört ins Parlament“, betonte Piel und plädierte wie bereits Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) für den Internationalen Frauentag am 8. März als neuen Feiertag. „Die Hälfte der Niedersachsen sind Frauen.“ Von einer solchen Zahl seien die Protestanten im Land weit entfernt.

In Mecklenburg-Vorpommern ist der

31. Oktober bereits Feiertag. In Bremen

(21. Februar), Schleswig-Holstein (22. Februar) und Hamburg (28. Februar) haben sich die Parlamente mittlerweile ebenfalls dafür ausgesprochen. „Diese Länder preschen vor, und wir kommen unter Zugzwang“, bemängelte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner. Von einem abgestimmten Fahrplan könne keine Rede sein. „Das hat der Ministerpräsident zu verantworten.“ Der Liberale machte allerdings keinen Hehl daraus, dass seine Partei einen neuen Feiertag komplett ablehnt. Ein solcher sei eine zu große Belastung für die Wirtschaft. „Dass andere Bundesländer mehr Feiertage haben, ist kein Argument.“

Ministerpräsident Weil, der ursprünglich gar nicht zum Feiertag reden wollte, wies die Vorwürfe empört zurück. „Die Diskussion ist ja nicht erst eben vom Himmel gefallen.“ Sie werde in Niedersachsen seit Jahren geführt. Er selbst habe schon während des Wahlkampfs im vergangenen Herbst für einen neuen Feiertag plädiert, vorzugsweise den 31. Oktober. Dafür habe er von den Wählern bei der Landtagswahl am 15. Oktober dann auch den entsprechenden Auftrag bekommen. Die FDP als ausgewiesener Gegner eines arbeitsfreien Zusatztags habe dagegen nur acht Prozent erhalten, lästerte der Regierungschef Richtung Birkner. Es sei nur vernünftig, sich mit den anderen norddeutschen Ländern abzustimmen. Das gelte insbesondere mit Blick auf Bremen, ergänzte Weil im Gespräch mit dem WESER-KURIER: „Wir sind so etwas von einem gemeinsamen Wirtschaftsraum in der Hansestadt und dem niedersächsischen Umland, dass es im allgemeinen Interesse ist, auch gemeinsame Feiertage zu haben.“

Reformationstag

Evangelische Christen feiern am 31. Oktober den Beginn der kirchlichen Erneuerung (lateinisch: Reformation) durch Martin Luther (1483-1546). Am 31. Oktober 1517 soll er seine 95 Thesen zu Buße und Ablass an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen haben. Der darin kritisierte Sündenerlass gegen Geld sollte die Erneuerung des Petersdoms in Rom finanzierten. Luther sah im Ablasshandel einen Missbrauch und rief zur Rückbesinnung auf die biblischen Grundlagen des Evangeliums auf. Seine Thesen verstand er als Aufruf zu einem wissenschaftlichen Streitgespräch.