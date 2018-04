Bisse waren Todesursache

Kampfhund Chico wird eingeschläfert

Der Obduktionsbericht ergab, dass der Hund seine beiden Besitzer totgebissen hat. Jetzt wird das Tier eingeschläfert. Die Besitzer wurden am Mittwoch in ihrer Wohnung in Hannover aufgefunden.