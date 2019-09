Regionalkonferenz in Oldenburg: Die neue SPD-Spitze wird bei einer Mitgliederbefragung im Oktober bestimmt. (Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Eines der großen Themen war der Klimaschutz. „Wir brauchen eine beschleunigte Energiewende“, sagte die Bundestagsabgeordnete Nina Scheer, die sich im Team mit Karl Lauterbach bewirbt. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius verwies darauf, dass für eine ökologische Wirtschaftspolitik massive Investitionen nötig seien. „Dazu gehört dann eben auch, die schwarze Null in Frage zu stellen.“ Pistorius tritt mit der sächsischen Integrationsministerin Petra Köpping an, die wegen der anstehenden Koalitionsverhandlungen in Sachsen nicht in Oldenburg war. Der Einzelbewerber Karl-Heinz Brunner ließ sich ebenfalls entschuldigen.

Mehr zum Thema Kommentar über die SPD-Regionalkonferenz Die SPD ist auf der Suche Die SPD sucht nicht nur eine neue Parteispitze, sie sucht vor allem programmatische Klarheit. Hier ... mehr »

Bei der Regionalkonferenz forderten mehrere Bewerberinnen und Bewerber, dass die Partei Antworten auf den digitalen Wandel brauche, die Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern vorantreiben und Kinderarmut bekämpfen müsse. Pistorius forderte einen engen Schulterschluss mit den Gewerkschaften, um die Rechte von Arbeitnehmern zu stärken. Karl Lauterbach warb erneut für einen Ausstieg aus der großen Koalition. Mit dieser Regierung könne die SPD ihre Anliegen nicht umsetzen, sagte er. Mehrere Kandidierende warben für einen neuen, respektvollen Umgang innerhalb der Partei.

Mehr zum Thema SPD-Regionalkonferenz in Bremen Die Karawane der Kandidaten Am Sonntagnachmittag ging die Vorstellungstour der Kandidaten für den SPD-Vorsitz im Bürgerzentrum ... mehr »

Um die Nachfolge der zurückgetretenen Parteivorsitzenden Andrea Nahles bewerben sich sieben Duos aus jeweils einer Frau und einem Mann sowie der Einzelbewerber Brunner. Die Kandidaten stellen sich auf 23 Regionalkonferenzen vor. Die neue SPD-Spitze wird bei einer Mitgliederbefragung im Oktober bestimmt. Das Ergebnis soll am 26. Oktober feststehen. (dpa)