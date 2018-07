Die Einsatzkräfte behandelten vier Verletzte an der Unfallstelle. (Christian Butt)

14 Menschen haben sich bei einem Betriebsunfall in Rotenburg verletzt. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten Mitarbeiter auf dem Gelände einer Spedition an der Hermann-Schlüter-Straße gegen sechs Uhr beim Entladen eines Tiefladers eine verdächtigte Pfütze. Dabei handelte es sich nach Polizeiinformationen wohl um chemische Substanzen, die aus insgesamt vier 25-Liter-Kanistern ausgetreten waren. Welche Stoffe genau ausliefen, ist noch unklar.

Mehrere Mitarbeiter der Spedition atmeten die dadurch freigesetzten Dämpfe ein. Sechs von ihnen brachten die Einsatzkräfte in das Rotenburger Diakonieklinikum. Vier Verletzte kamen mit Reizungen in eine Hamburger Augenklinik. Weitere vier Mitarbeiter wurden ambulant an der Unfallstelle behandelt, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Rotenburger Feuerwehr sperrte den Gefahrenbereich auf dem Betriebsgelände weiträumig ab. Die Unglücksursache ist bislang noch unbekannt. Die Beamten betonten, dass für die Bevölkerung zu keiner Zeit eine Gefahr bestand. (ias)