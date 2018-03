Pferdefleisch in ­Lasagne, Dioxin in Bio-Eiern, Schimmel auf dem Schnitzel: Laut Paragraf 40 im Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch wären die Behörden verpflichtet, neben ­Grenzwertverstößen auch Hygienemängel und die Namen jener Firmen öffentlich zu melden, die wiederholt negativ auffallen. (dpa)

Mäusekot im Brötchen, Schimmel auf dem Schnitzel, Pestizide im Tee: Müssen Behörden die Verbraucher vor ­Gesundheitsgefahren in Lebensmitteln warnen und dabei auch die Schmuddel-Betriebe öffentlich nennen? Über diese Frage befindet demnächst das Bundesverfassungsgericht – fünf Jahre nach Erhebung einer entsprechenden Normenkontrollklage durch Niedersachsens damalige rot-grüne Landesregierung.

Eine Entscheidung wird in den nächsten Monaten erwartet, eine mündliche Verhandlung ist voraussichtlich nicht vorgesehen. Niedersachsens neue Verbraucherschutzministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) setzt im Gespräch mit dem WESER-KURIER auf eine „praktikable Lösung“. Konkret geht es um den Absatz 1a des Paragrafen 40 im Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB). Dieser war 2012 als Lehre aus diversen Ekel-Skandalen, unter anderem in einer bayrischen Großbäckerei, eingeführt worden.

Die Behörden wären danach verpflichtet, neben ­Grenzwertverstößen auch Hygienemängel und die Namen jener Firmen öffentlich zu melden, die wiederholt negativ auffallen und bei denen ein Bußgeld von mindestens 350 Euro zu erwarten ist. Die gut gemeinte Transparenz-Vorschrift war allerdings schlecht gemacht. Gleich in mehreren Ländern kippten die dortigen Oberverwaltungsgerichte (OVG) die Anwendung als verfassungswidrig.

So untersagte das OVG Lüneburg im Juni 2013 dem Landkreis Verden in einem Eilverfahren die Internet-Nennung eines Herstellers, in dessen Grünen Tee „Sencha Superfine“ unzulässig hohe Rückstände des Pestizids Dinotefuran festgestellt worden waren. Die Lüneburger Richter rügten den Paragrafen 40, weil mangels Löschungsfrist die vorgesehene Information der Verbraucher zeitlich nicht eingegrenzt werde.

Eine mögliche Veröffentlichung sei eine „besonders weitgehende Form“ eines Eingriffs in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. „Zudem besteht wegen der mit der Veröffentlichung im Internet verbundenen Prangerwirkung die Gefahr gravierender wirtschaftlicher Schäden“, hieß es in dem Lüneburger Beschluss (Aktenzeichen 13 ME 18/13).

Wie andere Bundesländer auch stoppte Niedersachsens Agrarminister Christian Meyer (Grüne) daraufhin per Erlass den Vollzug der Vorschrift. Die Landesregierung zog aber zwei Monate später vor das Bundesverfassungsgericht. Ziel müsse mehr Transparenz für einen besseren Verbraucherschutz sein, erklärte Meyer im August 2013.

"Die Bandbreite der Verfahrensdauern ist sehr groß"

„Wenn Ross und Reiter genannt werden dürfen, wird sich mancher Übeltäter überlegen, ob er bei Lebensmitteln zulasten der vielen ehrlichen Betriebe weiter trickst und täuscht.“ Der Erste Senat in Karlsruhe ließ sich allerdings viel Zeit mit der Niedersachsen-Klage. „Die Bandbreite der Verfahrensdauern ist sehr groß“, sagt ein Gerichtssprecher, ohne auf die Gründe im konkreten Fall einzugehen.

Vermutet wird, dass zwei Richter-Wechsel mit der langen Verzögerung zu tun haben könnten. In Niedersachsen jedenfalls haben sich inzwischen die Machtverhältnisse geändert. Aber auch das neue rot-schwarze Landeskabinett hält an dem Verfahren fest. „Wir betreiben das natürlich weiter. Wir haben ja schließlich ein großes Interesse an einer Klärung“, sagt Regierungssprecherin Anke Pörksen (SPD).

Eine Rücknahme der Klage aufgrund neuer politischer Konstellationen wäre allerdings äußerst ungewöhnlich; bislang ist in Karlsruhe kein ähnlicher Fall vorgekommen. Die Große Koalition in Hannover erwartet, dass das Verfassungsgericht die bisherigen Bedenken gegen das LFGB vor allem beim Punkt Löschungsfristen bestätigen wird.

"Oft wirksamer als ein Bußgeld"

Denkbar ist auch, dass die Richter gleichzeitig dem Gesetzgeber konkrete Vorgaben für eine grundgesetzkonforme Warnung vor Ekel-Essen und Hygienemängel machen. Für solche Nachbesserungen sei dann der Bund zuständig, betont Meyers CDU-Nachfolgerin Otte-Kinast. „Sinnvoll ist eine bundeseinheitliche, rechtssichere und praktikable Lösung, um dem berechtigten Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit zu entsprechen.“

Die inzwischen oppositionellen Grünen beharren dagegen auf einer klaren Kante. „Die Verbraucher haben ein Recht darauf, zu erfahren, wer mit Lebensmitteln panscht, schwere Hygieneverstöße begeht oder betrügt“, meint der verbraucherpolitische Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, Dragos Pancescu, im Gespräch mit dem WESER-­KURIER. Kakerlakenbefall, abgelaufene Waren oder gepanschte Lebensmittel dürfe man nicht länger verheimlichen, fordert der Abgeordnete aus Brake. „Die öffentliche Nennung von Unternehmen, die gegen die Vorschriften verstoßen, ist oft wirksamer als ein Bußgeld.“