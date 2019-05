Die Polizei hat in Hannover nach einem telefonischen Hinweis ein Kaufhaus in der Innenstadt geräumt. Das Gebäude sei abgesucht worden, teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit. Derzeit gebe es keinerlei Hinweis darauf, dass sich dort eine bewaffnete Person aufhalte oder aufgehalten habe, wie es mehrere Medien berichtet hatten, sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur dpa. (dpa/ lni)