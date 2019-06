Exzellente Ergebnisse: An der Volkshochschule Delmenhorst haben die Teilnehmer eines Integrationskurses ihre Zertifikate bekommen, 18 von 23 Teilnehmern haben Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1 nachgewiesen. Das sind überdurchschnittliche viele. (Ingo Möllers)

Michael Podverbnyy hat hart gearbeitet. Er wollte weiterkommen, wollte besser werden, mehr Wörter verstehen, sprechen, schreiben können. „Ich habe mir Wörter aus Bücher und Zeitungen gesucht, sie abgeschrieben, übersetzt“, erzählt er. Das habe ihm sehr geholfen, neben dem fast täglichen Sprachunterricht, 600 Unterrichtsstunden waren es. Seit fünf Monaten lebt der 19-Jährige jetzt in Deutschland, seit März besucht er einen Integrationskurs an der Volkshochschule (VHS) Delmenhorst, in dieser Woche hat er sein Zertifikat bekommen, B1. B steht bei den Fremdsprachenleveln für „selbstständige Sprachverwendung“.

Der 19-jährige Kasache ist einer von 23 in diesem Integrationskurs gewesen, 18 haben es auf B1-Niveau geschafft. Das ist überdurchschnittlich. „Der Bundesschnitt dafür liegt bei 52 Prozent, bei uns im Haus bei 60 Prozent“, sagt Martin Westphal, Geschäftsführer der VHS. Ein Grund für die Güte dieses Kurses könnte gewesen sein, dass dort Menschen aus neun Nationen zusammen lernten. Es gab schlicht nicht so viele Möglichkeiten, in der eigenen Muttersprache zu kommunizieren. Insgesamt waren die Schüler dieses Kurses aber emsig. Und vor allem brachten sie teils schon Vorbildung mit. Podverbnyy hatte in Kasachstan das Zertifikat A1 erworben, es steht für elementare Sprachverwendung.

Zuzugsstopp im Jahr 2017

14 Integrationskurse bietet die VHS aktuell parallel an, sie ist damit der mit Abstand größte Player in Sachen Integrations- und Sprachkurse für Migranten in Delmenhorst, einer Stadt, die 2015 und 2016 mehr Flüchtlinge als andere aufnahm. Es waren so viele, dass das Land im November 2017 einen Zuzugsstopp für Delmenhorst verhängte, wie auch für Salzgitter und wie auch für Wilhelmshaven. Nach Delmenhorst ziehen aktuell wegen der im Schnitt immer noch sehr moderaten Mieten aber auch unvermindert viele Menschen aus Osteuropa.

Deswegen ist es in der VHS in Sachen Integration und Sprache seit 2016 auch noch nicht wieder ruhiger geworden. „Wir gehen aber davon aus, dass die Zahl der Kurse ab dem zweiten Halbjahr langsam sinkt“, sagt Westphal. Neben den Integrationskursen gibt es derzeit auch vier berufsbezogene Deutschsprachförderungskurse, im abkürzungsverliebten Behördensprachgebrauch DeuFöV genannt. Sowie elf vom Land bezahlte AEWB-Kurse, von der Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung.

Das sind Sprachkurse für Flüchtlinge mit einer schlechten Bleibeprognose. Weil sich aber gezeigt hat, dass diese Menschen in der Praxis länger in Deutschland leben als in der Theorie vermutet, bekommen auch sie Unterricht. Und dann gibt es noch die Alphabetisierungskurse für diejenigen, die zuerst Lesen und Schreiben lernen müssen.

Die VHS ist nur ein Beispiel, dass die Integrationsmaschinerie in Delmenhorst brummt. Und obwohl sehr, sehr viele Menschen betroffen sind, läuft der ganze Prozess in der Stadt recht geräuschlos ab. Auch wenn die AfD in Delmenhorst bei den Kommunalwahlen 2016 das beste Ergebnis in ganz Niedersachsen einfuhr. Doch die Stadtratsfraktion ist vergleichsweise still, die Politik ist dadurch nicht krawalliger und vor allem in den öffentlichen Debatten nicht spürbar fremdenfeindlicher geworden. Der für die Integration zuständige Fachbereichsleiter der Stadtverwaltung, Rudolf Mattern, fasste es im Gespräch mit dem WESER-KURIER so zusammen: „Wenn wir uns umschauen, stellen wir alle fest, dass sich das Leben in der Stadt seit 2015 nicht groß geändert hat. Vielleicht haben wir auch deswegen keinen lauten Protest besorgter Bürger.“