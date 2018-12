In Steinfeld wurde ein Gemeindearbeiter nach eigener Schilderung bei der Pflege der Grünanlage um den Friedhof von einem Wolf in die Hand gebissen. (Carmen Jaspersen/dpa)

In der vergangenen Woche war der Ort Steinfeld in die Schlagzeilen geraten, weil ein Wolf einen Gemeindemitarbeiter angegriffen haben soll. Es wäre die erste Attacke auf einen Menschen in Niedersachsen gewesen.

Doch nun liegen offenbar die Ergebnisse der DNA-Analyse vor, bei der kein klarer Nachweis auf einen Wolfsbiss gefunden werden konnte. Das berichtet der NDR unter Berufung auf das niedersächsische Innenministerium.

Für 16 Uhr kündigte Umweltminister Olaf Lies eine Pressekonferenz an. (jfj)