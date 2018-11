Ann-Kathrin Hesse hat mit dem berufsbegleitenden Master eine weitere Herausforderung gemeistert. (Björn Hake)

Ann-Kathrin Hesse liebt Herausforderungen. Ein Studium oder Lauftraining in der Freizeit klingen nun zunächst einmal nicht zwingend danach. Doch die Langwedelerin hat bei all ihren Tätigkeiten mit einem Handicap zu kämpfen: Sie ist stark sehbehindert und kann nur Hell-Dunkel-Unterschiede erkennen. Doch deswegen ein grundlegend anderes Leben führen als Menschen mit Sehkraft? Das kam für die 26-Jährige nie in Frage. Ganz im Gegenteil. „Ich habe sehr viel Energie und mir ist relativ schnell langweilig“, erzählt Hesse. Und so schloss sie in diesem Sommer an der FOM-Hochschule Bremen sehr erfolgreich in Regelstudienzeit ihren berufsbegleitenden Master in Wirtschaftspsychologie ab. Absolviert hat sie diesen dabei nicht etwa, weil er ihr beim aktuellen Job weiterhelfe, sondern weil sie Lust darauf hatte. „Es war für mich einfach immer klar, dass ich noch einen Master machen will.“

Dass dieses Vorhaben so gut funktioniert hat, lag auf der einen Seite am Ehrgeiz und Fleiß von Hesse, aber auch an der Hochschule. „Dort hat man sich direkt darauf eingelassen“, berichtet sie. Dabei war es für die FOM eine ganz neue Erfahrung, schließlich war Hesse die erste blinde Studentin dort überhaupt. „Ich konnte es mir vorher gar nicht vorstellen“, gesteht FOM-Geschäftsführer Marc Förster. Schließlich galt es, gleiche Bedingungen zu schaffen. „Doch mit Frau Hesse war es mehr als unkompliziert, das machte die Sache für uns relativ einfach“, erzählt Förster, der besonders auch die Zielstrebigkeit der Master-Absolventin lobt.

Nachteilsausgleich nur ein Mal genutzt

„Man muss einfach ganz direkt miteinander reden“, nennt FOM-Studienberaterin Birte Jaacks eines der Erfolgsrezepte. Dadurch sei schnell deutlich geworden, wobei Hesse Hilfe brauche und wobei nicht. „Ich poche grundsätzlich nicht auf Sonderregelungen“, sagt die 26-Jährige. Für Chancengleichheit sorgt dennoch der gesetzlich geregelte Nachteilsausgleich. Bei Hesse spiegelte sich dieser in den Klausuren wieder. Sie schrieb diese in einem separaten Raum mit eigener Klausuraufsicht, die ihr etwa Abbildungen und Grafiken zu Aufgaben beschreiben konnte. Den Klausurtext bekam sie digital als Word-Dokument, welches sie mithilfe einer Braille-Zeile – einem Computer-Ausgabegerät, das Zeichen in Blindenschrift darstellt – lesen konnte. Sie selbst schrieb dann per Tastatur. Als Ausgleich stand ihr eine 50 prozentige Verlängerung der Zeit zu. „Das habe ich aber nur ein Mal genutzt“, sagt Hesse.

Eine Assistentin unterstützte sie zudem bei der formalen Aufbereitung der Hausarbeiten. Größere Hilfe habe sie für ihr Studium ansonsten nicht benötigt. „Am Anfang hat mir die Studienberatung einmal das Gebäude gezeigt“, erzählt sie. Das habe gereicht. „Ich kann mich relativ schnell gut orientieren.“ Ansonsten seien viele Mitstudenten und die Hochschulleitung stets sehr offen gewesen. Dass das nicht immer der Fall ist, habe sie auch schon erleben müssen. Etwa beim Bachelorstudium an der staatlichen Hochschule Bremen. „Da gab es zentrale Probleme“, berichtet die Langwedelerin davon, dass es wenig Entgegenkommen gab und sie das Studium nur durch sehr viel Eigeninitiative absolvieren konnte.

„Es steht und fällt mit dem Umfeld“, betont Hesse. Schon zu Schulzeiten habe es deswegen Probleme gegeben. Bis zur elften Klasse besuchte sie das Gymnasium am Wall in Verden. „Dort habe ich aber leider Lehrer gehabt, die die Integration nicht so unterstützt haben“, erinnert sie sich. Außerdem hätte sie ihr Abitur dort nur in bestimmten Fächern absolvieren können. Biologie, was Hesse unbedingt als Prüfungsfach nehmen wollte, gehörte nicht dazu. Und so bewies sie wie so oft schon in ihrem noch jungen Leben Eigeninitiative und zog für die letzten drei Schuljahre kurzerhand ins hessische Marburg – Deutschlands Blindenhochburg. Länger bleiben wollte sie dort allerdings nicht. „Das war dort einfach zu perfekt und nicht das Leben, wie es wirklich ist“, befindet Hesse.

Leben auf dem Land, Arbeit in der Stadt

Daher zog es sie zurück in die Heimat nach Langwedel. „Auf dem Land ist das Leben entspannter“, erklärt Hesse, wieso sie nicht nach Bremen gegangen ist, wo sie das Studium aufnahm und nach dem Bachelor auch ins Berufsleben eingestiegen ist. Die 26-Jährige arbeitet für die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz in Bremen. „Eine klassische Verwaltungsstelle.“ Als Ausgleich zum Bürojob liebt Hesse die Bewegung. Sie läuft viel, sowohl in Bremen, wie auch in Langwedel in der Marsch. Und findet sich einmal kein Laufpartner, den sie zur Orientierung benötigt, so steigt sie zu Hause auf den Crosstrainer. Unter anderem ist Hesse auch schon einen Halbmarathon gelaufen. „Zudem habe ich die Ultra-Wanderei für mich entdeckt“, erzählt sie. Dabei habe sie in 24 Stunden etwa schon einmal 100 Kilometer zurückgelegt.

Doch das soll noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, wie sie betont. Im nächsten Jahr sollen noch ein paar Kilometer mehr zurückgelegt werden. Welches Projekt sie sich als nächste Herausforderung im Berufsleben vornehmen will, das weiß Hesse hingegen noch nicht. „Bei meiner Masterarbeit habe ich gemerkt, dass mir das Forschen viel Spaß macht.“ Daher könne sie sich auch vorstellen, einmal als wissenschaftliche Mitarbeiterin an einer Uni tätig zu sein. „Aber das hat noch Zeit“, sagt die 26-Jährige.

Grundsätzlich sei es ihr ein Anliegen, der Gesellschaft zu beweisen, dass Menschen mit Behinderung ebenso qualifizierte Arbeitskräfte sind, wie jene ohne. Im Berufsleben habe sie dahingehend nämlich bisher unterschiedliche Erfahrung gemacht. Negativ falle ihr etwa immer mal wieder auf, dass man ihr im Vergleich zu anderen mit dem gleichen Abschluss weniger fachlich zutraue. „Da werden dann doch eher die Kollegen ohne Sehbehinderung gefragt“, weiß sie zu berichten. Natürlich sei das frustrierend, aber eben auch eine weitere Motivation, sich den Herausforderungen zu stellen.