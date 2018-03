„Wir gehen davon aus, dass die Frau in die Elbe gefallen ist“, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Spaziergänger hatten die Hunde am Donnerstagabend herrenlos entdeckt und die Polizei alarmiert. Einsatzkräfte fanden das Auto der Vermissten an einem Fähranleger. Polizei, Feuerwehr, weitere Rettungskräfte und Angehörige suchten nach der Seniorin – jedoch ohne Erfolg. Bei der Suche wurden unter anderem Drohnen, Hubschrauber und Hunde eingesetzt. Die 69-Jährige habe eine Verletzung am Knie gehabt, so dass ein Unfall nicht ausgeschlossen werden könne, hieß es von der Polizei.