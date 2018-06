Der Außenseiter denkt: Landfrauen sind Landwirtinnen – aber das stimmt wohl so nicht?

Elisabeth Brunkhorst: Unsere 70 000 Mitglieder sind Frauen, die auf dem Land leben. Darunter sind auch Frauen, die von der Stadt aufs Land gezogen sind und etwas suchen, wo sie sich engagieren können, und dabei auf die Landfrauen stoßen. Heute haben wir nur noch 20 Prozent Frauen aus der Landwirtschaft, der Rest kommt aus allen Berufen – von der Flugbegleiterin über die Ärztin, Friseurin bis zur Lehrerin ist alles dabei.

Was zieht Ihre Mitglieder denn an?

Auf der Ortsebene sind das die Veranstaltungen, die dort geboten werden: Bildungsangebote, Kreativkurse, Reisen, sportliche Angebote. Was die Mitgliedschaft in den Orten ausmacht, ist es die Dorfgemeinschaft und dass man dort gemeinsam etwas auf die Beine stellt. Die Landfrauen sind der Kitt der sozialen Gemeinschaft in den Dörfern.

Geht es dabei um Geselligkeit, oder hat der Verband auch politische Anliegen?

Bei den Kreativkursen geht es natürlich um Geselligkeit, vom Blumenschmuck mit Metall bis zum Kurs „Wie bediene ich eine Motorsäge“. Auf der Kreis- und Landesebene geht es bei uns aber auch um politische Themen. Als etwa im Kreis Celle die Frühchenstation geschlossen werden sollte, haben wir eine Unterschriftenaktion gemacht. Der Verband äußert sich auch zum Beispiel zum Schulgesetz. Wir sind eine Interessenvertretung für Frauen und Familien auf dem Land.

Wenn nur noch 20 Prozent der Mitglieder aus der Landwirtschaft kommen, gibt es nicht auch Konflikte zwischen Landwirtinnen und Nicht-Landwirtinnen, etwa bei Umwelt- oder Tierschutzthemen?

Das ist eben eine Chance für uns, dass wir so viele verschiedene Mitglieder haben, dass man sich gut austauschen und darüber reden kann. Bei uns sitzen Erzeugerinnen und Verbraucherinnen nebeneinander im Bus und sagen, was ist. Das ist ein großer Pluspunkt bei uns, dass man miteinander redet. Daran fehlt es ja sonst oft in der Gesellschaft.

Und dieses Miteinander-Reden klappt gut?

Das klappt sehr gut. In unserer Satzung steht aber auch, dass wir eine Interessenvertretung für Frauen aus landwirtschaftlichen Betrieben sind. Wir bieten auch ein spezielles Projekt auf Augenhöhe an, wo wir gerade diese Frauen rhetorisch schulen, so sind sie gerüstet für Besuchergruppen auf ihren Höfen, wenn es um Themen wie Bildung, Bienensterben oder auch Schwänzekupieren bei Ferkeln geht.

Haben Sie denn Probleme, Nachwuchs zu finden?

Wir stellen gerade fest, dass junge Landfrauenvereine aus dem Boden sprießen, etwa in Fallingbostel mit 100 jungen Frauen zwischen 25 und 35 Jahren, in Cuxhaven oder in Neustadt. Wir haben im vergangenen Jahr 2500 neue Mitglieder bekommen, das spricht ja für sich.

Das Gespräch führte Elmar Stephan.