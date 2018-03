Hausnummern-Streit entschieden

Kläger scheitert vor Gericht

Christian Brahmann

Braunschweig. Aus eins mach vier – zur besseren Orientierung für Rettungskräfte darf in Braunschweig eine Adresse in vier verschiedene Anschriften geändert werden. Der frühere Grundstückseigentümer des Eckhauses scheiterte am Freitag mit seiner Klage dagegen am Verwaltungsgericht.