Högel wird der Mord an 100 Patienten vorgeworfen. Das Gericht hatte den Eindruck, dass einige der ehemaligen Oldenburger Kollegen von Högel nicht die Wahrheit sagten und vereidigte sie.

Dirk Tenzer, Vorstandsvorsitzender des Klinikums, betonte in einer Stellungnahme am Freitag, dass er weiterhin „vorbehaltlos die Aufklärung um die damaligen Vorfälle“ unterstütze und das Klinikum „zu seiner historischen Verantwortung“ stehe. „Eine mögliche Falschaussage vor Gericht jedoch torpediert die Bemühungen des Klinikums Oldenburg um schonungslose, lückenlose Aufklärung und kann vom Klinikum nicht toleriert werden.“ Tenzer bat auch darum, die Freistellung nicht als Vorverurteilung zu werten, sondern abzuwarten, was die Ermittlungen bringen.

Der Klinik-Vorstand war selbst in die Kritik geraten, weil er allen Mitarbeitern einen Rechtsbeistand vermittelt hat und diesen auch bezahlt. Tenzer sagt, dass er dies aus Fürsorge für seine Mitarbeiter mache. Doch der Vorsitzende Richter äußerte bei der Vernehmung Tenzers vor Gericht sein Unverständnis. In über 20 Jahren Prozesserfahrung sei „so etwas in dieser Form noch nicht vorgekommen“, führte er aus. Und weiter: „Es gibt Anlass, dass man das anders als nur mit reiner Fürsorge erklären könnte.“ Zeugen, die den Rechtsbeistand des Klinikums nicht in Anspruch genommen hatten, sagten aus, dass die Anwälte die Kollegen auf Linie bringen und ihnen erklärten, was sie sagen dürfen und was nicht. „Ich werte das als Einflussnahme.“ Wogegen sich Tenzer wehrte: "Ich kann ausschließen, dass es Anweisungen von mir gegeben hat, Zeugen mundtot zu machen – was mir unterschwellig vorgeworfen wird.“