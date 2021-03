Einsatzkräfte der Polizei sichern eine Demonstration der Bewegung «Es reicht!» auf dem Trammplatz. (dpa)

Knapp 800 Menschen haben am Samstag nach Polizeiangaben in Hannover gegen die Corona-Politik demonstriert. Damit kamen deutlich weniger als die angemeldeten 1500 Teilnehmer. Die Demonstrantinnen und Demonstranten folgten einem Aufruf der Bewegung „Es reicht“, die bundesweit in zahlreichen Städten Proteste organisiert hatte. Die Initiative kritisiert die Einschränkungen, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie führen sollen. „Ein Jahr Lockdown-Politik, es reicht!“, schreiben die Veranstalter auf ihrer Homepage. In Dresden war am Samstag eine Demonstration gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen teilweise außer Kontrolle geraten.

Die Polizei begleitete die Demonstration bei wechselhaftem Wetter mit vielen Einsatzkräften. „Es kam immer wieder zu Verstößen gegen das Abstandsgebot und die Maskenpflicht“, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Vereinzelt habe es auch Störaktionen gegeben, diese hätten von den Beamten aber gut geregelt werden können. Ein Störer, der versucht habe, einer Rednerin das Mikro zu entreißen, sei festgenommen worden.

Zu einer Gegen-Demonstration unter dem Titel „Keine neue rechtsextreme Partei in Deutschland zulassen“ kamen der Polizei zufolge rund 40 Frauen und Männer.