Das Gesetz ist seit dem 1. Juli 2017 in Kraft, für die Kommunen bedeutet es einen bürokratischen und finanziellen Aufwand. Sie mussten teilweise zusätzliche Stellen schaffen oder entsprechende Computer-Software anschaffen.

Das Gesetz schreibt eine Anmeldepflicht für Prostituierte sowie eine Teilnahme an einer Gesundheitsberatung bei der zuständigen Behörde vor. Betreiber entsprechender Etablissements müssen eine Erlaubnis beantragen, außerdem sollen die Betriebe durch die Behörde kontrolliert werden.

Mehr als ein Jahr nach der Einführung des Prostituiertenschutzgesetzes haben sich nach Angaben des Sozialministeriums bis Anfang September 2426 Prostituierte bei den Behörden angemeldet. Die Zahlen stammen laut der Sprecherin aus der Antwort auf eine Anfrage der FDP-Fraktion im Landtag. „Allerdings haben lediglich 37 von 47 Kommunen ihre Anmeldezahlen abgegeben“, teilte Geisler auf Nachfrage mit. Auf der Basis von Hochrechnungen sollen laut Ministerium rund 20 000 Frauen und Männer in Niedersachsen im Prost­itutionsgewerbe tätig sein.

„Die Kommunen bestätigen, dass alle Frauen und Männer die verpflichtenden Beratungen erhalten haben“, so die Sprecherin. Die meisten Kommunen hätten bereits Kontrollen in Sexbetrieben vorgenommen, mindestens 75 solcher Überprüfungen hätten stattgefunden.

Wie viele Betreiber einen Antrag auf Erlaubnis gestellt haben, dazu lägen derzeit noch keine Zahlen vor, heißt es aus dem Ministerium. Grundsätzlich könne mit ersten Erkenntnissen und aussagekräftigen Zahlen für den Berichtszeitraum 2018 erst Anfang nächsten Jahres gerechnet werden. Die bürokratischen Anforderungen des Gesetzes seien für die Mitarbeiter der Kommunen, für Prostituierte und Betreiber von Sexbetrieben recht hoch, nennt die Ministeriumssprecherin als einen Grund dafür.

Um die Kommunen bei der Umsetzung zu unterstützen, habe das Land eine Internetseite eingerichtet. Dort seien Informationen zu sämtlichen Regelungen und Vorgaben gebündelt. Außerdem gebe es einen Info-Flyer und ein Info-Postfach, in dem Fachfragen beantwortet würden. In Fachveranstaltungen könnten sich kommunale Bedienstete austauschen und fortbilden, so die Sprecherin.