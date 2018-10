Der ehemalige Landtagsabgeordnete Hans-Joachim Janßen aus der Wesermarsch stellt sich zur Wahl. (www.brauers.com)

Machtkampf bei Niedersachsens Grünen: Der umstrittene Landesvorsitzende Stefan Körner vom Realo-Flügel bekommt es bei turnusmäßigen Neuwahl der Parteispitze Ende Oktober mit einem Gegenkandidaten aus dem linken Lager zu tun. Der ehemalige Landtagsabgeordnete Hans-Joachim Janßen aus der Wesermarsch will ebenfalls antreten. „Ich habe richtig Lust, grüne Landespolitik aktiv mitzugestalten“, sagte Janßen im Gespräch mit dem WESER-KURIER. „Das gilt nach unserem Erfolg in Bayern gleich doppelt.“ Er werde sich vor allem für den ländlichen Raum mit seinen Problemen bei Naturschutz, Landwirtschaft und Infrastruktur einsetzen.

Die Bewerbung des 57-Jährigen bringt allerdings das bisher sorgfältig austarierte Gefüge der beiden Flügel durcheinander. Die vor einem halben Jahr gewählte Co-Vorsitzende Anne Kura aus Osnabrück, die zu den Parteilinken zählt, will sich auf dem Parteitag in Celle erneut bewerben, eine Gegenkandidatin ist nicht in Sicht. Der Männerposten im Führungsduo gehört dann nach grüner Lesart eigentlich einem Realo. Doch Körner, der seit vier Jahren im Amt ist und ebenfalls zur Wiederwahl antreten will, genießt in der gesamten Partei nicht gerade den Ruf als tatkräftiger Macher. Schlechter Redner, wenig Ideen, schwache Performance, lauten die Attribute, die man dem 41-Jährigen anheftet. Vor allem die Fundis lasteten ihm eine gehörige Mitschuld an dem schlechten Landtagswahlergebnis vor einem Jahr an.