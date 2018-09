Hannover

Konzept zur Auflösung von „Cold Cases“

dpa

Hannover. Die Polizei in Niedersachsen überprüft 268 seit Langem ungeklärte Tötungsdelikte sowie 26 alte Vermisstenfälle, bei denen ein Gewaltverbrechen vermutet wird. Zur Bearbeitung dieser „Cold Cases“ hat das Landeskriminalamt ein Konzept erstellt, das das Innenministerium am Donnerstag in Hannover vorstellte.