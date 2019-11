Ein Bus der Üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe hält an der Haltestelle Lister Platz. Am 30. November fahren Busse und Bahnen in der Landeshauptstadt kostenlos. (Sonja Wurtscheid/DPA)

Busse und Bahnen für lau, warum nicht? Warum nicht ausprobieren, was passiert, wenn die Fahrgäste nichts zahlen müssen, wie es sich Hannover für einen Tag vorgenommen hat? Mutig, lobt Bremens Verkehrsbehörde zurecht; spannend, was die Niedersachsen da machen. Im Ernst zu erwarten, dass aus der Aktion belastbare Erkenntnisse gewonnen werden können, ist aber Unsinn. Dafür taugen die Sonnabende im Advent nicht. Massen, die dann unterwegs sind – mit Bussen, Bahnen und dem Auto. Viele hoffentlich auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Wohl jeder andere Tag im Jahr wäre für so einen Versuch aussagekräftiger.

Mehr zum Thema Hannover testet am 30. November BSAG sieht Großversuch für kostenfreien Nahverkehr kritisch Hannover will am ersten Adventssamstag den öffentlichen Nahverkehr kostenlos anbieten. Der ... mehr »

Die Hannoveraner haben sich für ein Symbol entschieden, mehr ist der Versuch nicht, aber auch nicht weniger. Möglichst viele Menschen, die erleben sollen, welche Vorteile der öffentliche Personennahverkehr hat. Dafür werden deutlich mehr Busse und Bahnen eingesetzt als normalerweise, um für den Ansturm gerüstet zu sein. Es geht bei den Fahrgästen um eine Ahnung, ein Gefühl, um nichts Belastbares. Trotzdem sind es genau solche Aktionen, die Impulse auslösen können.