Der Nahverkehr in Hannover kann am ersten Adventssamstag kostenlos genutzt werden - gleichzeitig soll die City teilweise für Autos gesperrt werden. (Lucas Bäuml/dpa)

Kosten von über 600.000 Euro plant die Region Hannover für den Aktionstag mit kostenlosem Nahverkehr am ersten Adventssamstag ein. Zu den erwarteten Einnahmeausfällen von 365.000 Euro kämen Ausgaben für zusätzliche Busse und Bahnen, Marketing und Straßensperrungen hinzu, sagte Ulf Birger-Franz, Verkehrsdezernent der Region, am Montag in Hannover. „Wir wollen all das anpacken, was irgendwer jemals als Ausrede gegeben hat, warum er nicht mit dem Nahverkehr fährt.“ Das solle unter anderem mittels engerer Taktung der Verbindungen und mit der Sperrung vielbefahrener Straßen für den Individualverkehr erreicht werden.

Mit dem Aktionstag am 30. November will die Region Hannover testen, ob ein kostenfreier öffentlicher Nahverkehr die Menschen tatsächlich zum Umsteigen bewegt. Der Großversuch wird dazu wissenschaftlich begleitet. In der vergangenen Woche gab ein Sprecher der Region Hannover die Einnahmeausfälle noch mit rund 200 000 Euro an. (dpa)