Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist in Niedersachsen kräftig zurückgegangen. (Symbolbild) (Kai Remmers/dpa-tmn)

Die Kriminalität in Niedersachsen ist weiterhin rückläufig. Der Rückgang der Vorjahre habe sich im ersten Halbjahr 2019 fortgesetzt, teilte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag in Hannover mit. 2018 war die Zahl der registrierten Straftaten pro 100.000 Einwohner in Niedersachsen bereits auf den niedrigsten Wert seit 1980 gesunken. Der Rückgang der Straftaten im Vergleich mit 2017 hatte bei knapp vier Prozent gelegen. Kräftig zurück gingen vor allem Wohnungseinbrüche sowie Mord und Totschlag. Niedersachsen stellt dennoch bis 2022 zusätzlich 1200 Polizeibeamte ein, nachdem im zurückliegenden Jahr bereits 250 Stellen geschaffen wurden. (dpa/lni)