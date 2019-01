Niels Högel war von 2002 bis 2005 am Klinikum Delmenhorst beschäftigt. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Am sechsten Verhandlungstag im Verfahren gegen Niels Högel hat Kriminaloberrat Arne Schmidt die Glaubwürdigkeit des Angeklagten infrage gestellt. Zwischen 2014 bis 2017 leitete Schmidt die Soko „Kardio“, deren Aufgabe es war, die Mordserie des ehemaligen Krankenpflegers aufzuklären. Als Zeuge sagte Schmidt vor dem Landgericht Oldenburg nun, er glaube, dass Högel weiterhin lüge.

„Högel ist immer noch nicht vollumfänglich bereit, die Wahrheit zu sagen“, sagte Schmidt. „Was nicht zu beweisen ist, das gibt er auch nicht zu.“ Högel habe sich eine Taktik überlegt. „Er hat einen Plan.“ Er wisse genau, wie er sich vor Gericht äußeren wolle. „Er weiß, dass er weder alle Taten einräumen noch abstreiten kann“, sagte Schmidt. „Es ist ein gut abgestimmter Mix aus einem Ablehnen und Zugeben der Mordvorwürfe.“

Bislang hat Högel 43 der hundert angeklagten Fälle gestanden, fünf Taten bestreitet er. An 52 Morde will er sich nicht erinnern können. Schmidt glaubt, dass Högel in den Fällen, die er eingeräumt hat, die Wahrheit gesagt haben dürfte. Allerdings hält der ehemalige Soko-Leiter Högels Ausführungen zu den bestrittenen Morden für nicht glaubwürdig. „So wie er früher seine Macht im Krankenhaus über Leben und Tod ausgespielt hat, so spielt er sie jetzt auch über die Aufklärung der Fälle aus“, sagte Schmidt. „Er macht die Angehörigen ein zweites Mal zu seinen Opfern.“ Högel fehle es weiterhin an Empathie und Einsicht, das hätten vor allem flüchtige Randbemerkungen im laufenden Verfahren gezeigt.

Schmidt sagte auch, dass Högels Motiv, die Patienten in eine lebensbedrohliche Situation zu spritzen, um sich dann als kompetenter Pfleger bei der Reanimation zu profilieren, aus seiner Sicht nur zu Beginn seiner Zeit in auf der Oldenburger Intensivstation glaubwürdig sei. „Das hat sich mit der Zeit deutlich verändert“, sagte Schmidt. „Am Ende ging es Högel nur noch ums Toten, die Motivlage war so, dass es ihm nur darum ging, Menschen in den Tod zu befördern.“

