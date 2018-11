Die ständig fortschreitenden Digitalisierung hat auch Internet-Kriminellen Tür und Tor geöffnet. (Arno Burgi/dpa)

Das neueste I-Phone für 300 Euro? Hippe Adidas-Sneaker für 76 Euro? Solche vermeintlichen Schnäppchen im Internet entpuppen sich schnell als fiese Abzocke. Wer im Voraus bezahlt, ist sein Geld los, ohne die online bestellte Ware je gesehen zu haben. Die Zahl professionell aufgemachter Fake-Shops, die keine oder nur minderwertige Waren lieferten, steige ständig, warnen Landeskriminalamt (LKA) und Verbraucherzentrale (VZ) angesichts des beginnenden Weihnachtsgeschäfts. „Die Tricks der Kriminellen werden immer raffinierter“, sagte VZ-Geschäftsführerin Petra Kristandt am Dienstag in Hannover.

So beglich ein Kunde aus Wilhelmshaven die 76 Euro für seine auf der Internetseite „sneak4you.com“ bestellten Turnschuhe „inklusive Expressservice“ per Kreditkarte. Doch die Sneakers trafen nie bei ihm ein; alle Nachfragen und Mahnungen per Mail an eine Adresse in Tschechien gingen ins Leere. Dabei können Verbraucher selbst bei seriös klingenden Firmennamen nicht sicher sein. Ein Mann orderte auf der Seite „versandhaus-otto.de“ eine Waschmaschine im Sonderangebot für 459 Euro, leistete Vorkasse per Banküberweisung – und wartete vergeblich. Die Betrüger hatten eine stillgelegte Internetadresse des Otto-Versands reaktiviert. Nach diversen Beschwerden und Anzeigen ist diese inzwischen wieder offline.

„Nutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand, schauen Sie genau hin“, appellierte Kristandt an die Online-Käufer. „Wenn das neueste Handy nur ein Bruchteil des normalen Preises kosten soll, kann einfach etwas nicht stimmen.“ Daneben gebe es zahlreiche Indizien für einen sogenannten Fake-Shop: Bei fehlendem Impressum, stümperhaftem Deutsch in den Bestellbedingungen oder unsinnigen Begriffen im Warenkorb sei allerhöchste Vorsicht geboten. Verdächtig sei es auch, wenn es die Einkäufe nur gegen Vorkasse auf Kreditkarte gebe. Hier bestehe nicht nur die Gefahr, dass die bezahlte Ware nicht geliefert, sondern auch noch die Kartennummer für weitere Gaunereien missbraucht werde.

Tipp der Verbraucherschützerin: Auf Gütesiegel wie „Trusted Shops“ achten und im Internet nach Bewertungen über die Anbieter suchen. Sie selbst habe nach Warnungen anderer Kunden im Netz lieber die Finger vom Online-Kauf einer scheinbar günstigen Regenjacke gelassen, so Kristandt. Mit Blick auf zunehmende Fälle von Identitätsklau und Abgreifen von Konto-Infos mahnte sie außerdem, sensibel mit den eigenen Daten umzugehen. „Keine Bankgeschäfte über öffentlich zugängliche Netzwerke.“ Wer Überweisungen während einer Zugfahrt tätige, riskiere das heimliche Mitlesen und das digitale Ausspionieren durch Gauner.

6,7 Millionen Euro Schaden

Die VZ-Chefin verwies auf einen Fall aus der Beratungspraxis: Eine Frau aus Braunschweig wunderte sich, weil Banken sich bei ihr über Fehlbuchungen beschwerten. Betrüger hatten ihren Namen, ihre Adresse und Kontonummer für das Impressum eines ­Fake-Shops verwendet, um diesem den Anschein von Seriosität zu verleihen. Bei einer anderen Masche gaben sich die Gauner im Facebook-Chat als Freunde aus, baten um Mobilnummer und die Weiterleitung der Codes (Tan) für Bestellungen übers Handy. Damit gingen sie dann auf Einkaufstour. „Handynummern – auch an Freunde – nur auf direktem Weg übermitteln“, raten die Experten. „Die Weiterleitung von Tans ist absolut tabu.“

2017 verzeichnete das LKA allein in Niedersachsen 9000 Fälle von Cybercrime mit einer Schadenssumme von 6,7 Millionen Euro. Mehr als 6000 Delikte betrafen Betrug. „Es gibt aber ein extrem hohes Dunkelfeld“, erklärte de Vries und empfahl geprellten Bestellern, auf jeden Fall Anzeige zu erstatten, selbst wenn man sich über die eigene Dummheit schäme oder den Schaden für gering halte. „Genau darauf reflektieren die Kriminellen. Sie bleiben bewusst im zweistelligen Bereich.“

Die Betroffenen scheuten dann den Aufwand, die Gangster aber machten den Reibach. „Bei mehreren tausend Opfern ist das für sie ein lohnendes Geschäft.“ Die Meldung bei der Polizei sei wichtig, um auf neue Phänomene oder Serienmuster reagieren und vor neuen Betrugsmaschen schnell warnen zu können.

„Die ständig fortschreitenden Digitalisierung hat auch Internet-Kriminellen Tür und Tor geöffnet“, sagte der Behördenchef. Die Aufklärungsquote betrage 58 Prozent; aber sei es schwierig, die oft im Ausland operierenden Täter dingfest zu machen. „Ich kann Ihnen nicht garantieren, dass Sie Ihr Geld wiederbekommen.“ De Vries riet Internet-Nutzern zu regelmäßigen Antiviren-Updates der Computer und der Verwendung sicherer Passwörter. „So wie man seine Haustür abschließt und sein Fahrrad anschließt, muss man sich auch seinen digitalen Zugang sichern.“