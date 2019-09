Ein Plakat gegen das neue niedersächsische Polizeigesetz hängt an einer der Figuren der Göttinger Sieben vor dem Landtag. (Dittrich/dpa)

Elf Seiten, elf Rügen: Ob Schleierfahndung, 35 Tage Präventivhaft, Online-Durchsuchung, Video-Überwachung oder Streckenradar („section control“) – detailliert zählen die Oppositionsfraktionen von Grünen und FDP die aus ihrer Sicht verfassungsrechtlich bedenklichen Punkte im neuen niedersächsischen Polizeigesetz auf. Doch statt ihren jetzt fertiggestellten Normenkontrollantrag direkt beim Staatsgerichtshof in Bückeburg einzureichen, haben ihn Grünen-Fraktionschefin Anja Piel und ihr FDP-Kollege Stefan Birkner am Dienstag erst einmal an sämtliche Abgeordnete von SPD und CDU geschickt und dort um Schützenhilfe nachgesucht. Die rot-schwarze Koalition denkt aber gar nicht daran, der grün-gelben Opposition beizuspringen und so das eigene Gesetz zu konterkarieren.

Richter sollen über Verfassungstauglichkeit entscheiden

Hintergrund des bizarren Schriftwechsels: Mit den eigenen zwölf beziehungsweise elf Leuten schaffen Grüne und Liberale nicht die in Artikel 54 der Landesverfassung festgelegte Hürde von einem Fünftel der Landtagsmitglieder. Bei insgesamt 137 Abgeordneten müssten mindestens 28 die Normenkontrollklage unterschreiben. Die beiden Fraktionen bräuchten also die Hilfe der ungeliebten AfD oder Leihstimmen der Koalition. „Um das erforderliche Quorum für den Antrag zu erreichen, sind wir auf Unterstützung auch aus Ihren Reihen angewiesen“, beschwören Piel und Birkner also die Abgeordneten von SPD und CDU. Dafür müssten diese nicht einmal von ihrer Überzeugung abrücken, ein verfassungskonformes Gesetz verabschiedet zu haben. So ist denn auch die Klageschrift, die dem WESER-KURIER vorliegt, nicht gerade scharf formuliert. Die Feststellung der Verfassungswidrigkeit wird explizit nicht beantragt; die Bückeburger Richter sollen lediglich darüber entscheiden, ob bestimmte Paragrafen des Polizeigesetzes mit der niedersächsischen Verfassung vereinbar seien. Bei den einzelnen Vorschriften verzichten die Autoren, allen voran der frühere Staatsanwalt und Richter Birkner, auf heftige eigene Vorwürfe. Sie zitieren weitgehend lieber die kritischen Stellungnahmen des unabhängigen Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes des Landtags. Die neutrale Sichtweise der angesehenen Parlamentsjuristen soll zögernden Koalitionsabgeordneten offenbar eine Brücke auf dem Weg nach Bückeburg bauen.

Mehr zum Thema Niedersachsen Polizeigesetz passiert Parlament in Niedersachsen Grüne und FDP wollen das neue Polizeigesetz in Niedersachsen als verfassungswidrig und Verstoß ... mehr »

„Wir bitten Sie hier und heute darum, gemeinsam den Weg dafür frei zu machen, unserer unterschiedlichen Ansichten von dritter und unabhängiger Seite prüfen zu lassen und so den entstandenen Konflikt zu lösen“, flehen die beiden Fraktionschefs in ihrem Begleitbrief. Es folgen Hinweise auf die vielen Bürgerproteste gegen die massive Ausweitung der polizeilichen Eingriffsbefugnisse sowie auf das eigentliche Dilemma der geschrumpften Opposition. Mit ihrem Ja zur Klage könne die Koalition zeigen, „dass der Landtag auch ohne die Unterstützung der AfD im Stande ist, eine wirksame parlamentarische Kontrolle zu gewährleisten“. Während die Grünen früh eine Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten kategorisch ausgeschlossen hatten, hielten die Liberalen „um der Sache willen“ eine punktuelle Kooperation trotz aller Bauchschmerzen zunächst für denkbar. Spätestens nach den Vorfällen beim Tag der offenen Tür des Landtags, als die AfD gemeinsam mit stadtbekannten Neonazis demonstriert haben soll, lehnt aber auch die FDP eine Klage-Gemeinschaft ab. Die AfD-Fraktion hatte in den Ausschussberatungen das Polizeigesetz noch als viel zu lasch kritisiert und erst bei der Schlussabstimmung im Landtag ihre angeblichen verfassungsrechtlichen Bedenken entdeckt. Ihr Angebot zur Klage-Kooperation tat die Opposition denn auch schnell als durchsichtiges taktisches Manöver ab: „Die AfD verbindet mit ihrer Kritik am Polizeigesetz zudem ganz andere, entgegengesetzte Absichten als FDP und Grüne“, sagt Fraktionschefin Piel.

CDU hält Gesetz für verfassungsgerecht

Der grün-gelbe Appell an die Koalition soll auch eine Erinnerung an das vor zwei Jahren von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) gegebene Versprechen sein, angesichts der schieren Übermacht der Groko die Minderheitenrechte zu stärken. Bei Rederechten, Untersuchungsausschüssen und Finanzmitteln für die Fraktionen sind SPD und CDU den kleinen Parteien in der Tat inzwischen entgegengekommen. Eine Verfassungsänderung mit abgesenkten Hürden für die Opposition sei jedoch nie vorgesehen gewesen, betonen die Regierungsfraktionen heute. Und von rot-schwarzen Leihstimmen wollen diese auch nichts wissen. „Wir sind der Auffassung, dass das Polizeigesetz verfassungsgemäß ist. Deswegen ist eine Überprüfung durch den Staatsgerichtshof nicht notwendig“, erklärt CDU-Parlamentsgeschäftsführer Jens Nacke.

Es gebe zwar keinen expliziten Fraktionsbeschluss, da die Beteiligung an einer Normenkontrollklage das Recht jedes einzelnen Abgeordneten sei. „Ich gehe aber davon aus, dass sich niemand aus unserer Fraktion dort anschließt.“ Ähnlich äußert sich SPD-Parlamentsgeschäftsführer Wiard Siebels. „Es ist doch absurd, erst für das Polizeigesetz zu stimmen, um dann dagegen zu klagen.“ Hier sei doch bereits zweifelhaft, ob klagende Koalitionäre überhaupt ein Rechtsschutzbedürfnis hätten. Er glaube nicht, dass dies irgendeiner seiner Genossen anders sehe.