Die Kinder- und Jugendpsychiatrie im Diakoniekrankenhaus Rotenburg sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt. (Uwe Fricke)

Stunden, teils Tage sollen Kinder und Jugendliche in der Psychiatrie des Agaplesion Diakonieklinikums Rotenburg in einem Time-Out-Raum verbracht haben. Das nur mit einer Matratze ausgestattete Zimmer sei unter der Regie des Chefarztes als Sanktionsinstrument eingesetzt worden, um Patienten, die Widerstand leisteten, zu brechen.

Das berichten niedergelassene Ärzte, Therapeuten und Psychologen aus der Region. Entsprechende Stellungnahmen liegen dem WESER-KURIER vor. Der Chefarzt wurde, wie berichtet, wegen möglicherweise fragwürdiger Behandlungsmethoden vom Dienst freigestellt. Die Klinik will die Vorwürfe nicht kommentieren und verweist auf das laufende Verfahren.

Marlene Heuer-Pattschull ist Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche. Seit 2011 betreibt sie eine Praxis in Scheeßel. Sie will nicht länger schweigen, über das, was ihr Patienten über die Kinder- und Jugendpsychiatrie am Rotenburger Klinikum berichten. „Dort herrscht ein Klima der Angst“, sagt sie und erzählt von einer Jugendlichen, die sich bei ihrem Vater dafür hätte entschuldigen müssen, dass sie ihn des sexuellen Missbrauchs bezichtigte.

„Sie hat es getan, weil sie Angst hatte, wieder eingesperrt zu werden.“ Der Time-Out-Raum sei in der Klinik nicht wie üblich für eine „Auszeit zur Beruhigung“ genutzt worden, sondern als „drakonische Erziehungsmaßnahme“, so Heuer-Pattschull. Mitpatienten seien als „Mitgefangene“ bezeichnet worden. Auch der Rotenburger Kinder- und Jugendarzt Christoph Dembowski berichtet von Patienten, die er an die Kinder- und Jugendpsychiatrie am Diako überwiesen hat: „Wer einmal dort war, will nie wieder hin.“ Er spricht von „fragwürdigen Behandlungsmethoden“.

In einem Fall sei einem Heimkind nach der Entlassung aus der Klinik die Dauermedikamentation verweigert worden. Die Betreuer hätten sich verzweifelt an ihn gewandt. In einem anderen Fall habe ihm eine Mutter berichtet, dass ihr Kind alles tun würde, um nicht mehr in stationäre Behandlung in die Kinder- und Jugendpsychiatrie zu kommen. Er könne seine Patienten nicht mehr guten Gewissens nach Rotenburg überweisen, auch wenn das die zuständige Klinik sei.

"Mauer des Schweigens"

Ein Mitarbeiter des Klinikums, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will, berichtet davon, dass der Chefarzt Eltern gedroht habe, dass sie das Sorgerecht verlören, wenn sie nicht kooperierten. Der Psychologe spricht von einer „Mauer des Schweigens“. Niemand habe sich getraut, das Wort gegen den Chefarzt zu erheben.

„Mitarbeiter wurden kontrolliert und gegängelt. Beschwerden von Patienten und Angehörigen wurden mit Textbausteinen abgewiegelt.“ Von einer individuellen Behandlung der jungen Patienten könne keine Rede gewesen sein. „Alle bekamen die gleiche einheitliche Behandlung. Wer die Vorgaben nicht erfüllte, wurde mit dem Time-Out-Raum bestraft.“

Hans Jordan ist Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche in Worpswede. In einer Stellungnahme zu den Vorgängen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Rotenburg erklärt er: „Nicht Selbstständigkeit und Eigenverantwortung mit dem Ziel gelingender Autonomie wird hier entwickelt, sondern Funktionieren und Unterordnung nach autoritären Vorgaben unter Androhung von Zwangsmaßnahmen.“

Kinder hielten es nicht mehr aus

Letztlich bringe die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Rotenburg abhängige und eingeschüchterte Persönlichkeiten hervor. Eine Mutter habe ihm erzählt, sie habe noch nie so ein furchtbares Gefühl gehabt, wenn sie ihr Kind irgendwo abgeben musste. Ihr Sohn habe sie angefleht, dort nicht wieder hin zu müssen.

Auch Ulrike Horn, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin in Sittensen, berichtet in einer E-Mail über schlechte Erfahrungen ihrer Patienten: „Sämtliche Familien zeigen Unzufriedenheit mit der Behandlung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Rotenburg, von einem Teil wurde die Behandlung seitens der Eltern abgebrochen, da ihre Kinder es dort nicht mehr ausgehalten hätten. Von allen weiblichen Patientinnen wird über eine Fokussierung auf das Essverhalten, Ernährungsberatung und Gewichtskontrollen berichtet, obwohl sie ursprünglich wegen anderer psychischer Störungen vorstellig wurden.“ Auch Horn spricht von „fragwürdigen pädagogischen Maßnahmen“ und führt den Time-Out-Raum als Beispiel an.

Klinkleitung verspricht sorgfältige Aufarbeitung

Unterdessen hat das Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) die Kooperation mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Rotenburg ausgesetzt. Das bestätigt das UKE auf Nachfrage. Über eine Wiederaufnahme werde erst entschieden, wenn die Leitungsposition neu besetzt oder der leitende Arzt rehabilitiert sei. Das Rotenburger Klinikum bleibt weiter Lehrkrankenhaus des UKE. Davon ausgenommen ist bis auf Weiteres die Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Die Klinikleitung verspricht eine „sorgfältige Aufarbeitung der im Raum stehenden Vorwürfe“ und eine externe Qualitätskontrolle. Der Chefarzt selbst war am Donnerstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Kommissarisch wird die Abteilung von Malte Mechels, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, sowie von Professor Andreas Thiel, Chefarzt der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, geleitet.