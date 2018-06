Denn ihre Expertenmeinung wurde nicht eingeholt, als die Änderung des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen debattiert wurde. Das Gesetz soll in zwei Wochen verabschiedet werden.

Zentraler Kritikpunkt: Das Vier-Augen-Prinzip, also die Trennung von Todesfeststellung und Leichenschau, wird nicht kommen. Obwohl das 2016 eine Forderung war, die der Landtagssonderausschuss „Stärkung der Patientensicherheit und des Patientenschutzes“ formuliert hatte. Auch so sollten künftig Mordserien wie die des ehemaligen Krankenpflegers Niels Högel vor rund 15 Jahren in Delmenhorst und Oldenburg verhindert werden. Daraufhin wurde am Josef-Hospital Delmenhorst (JHD) ein Pilotprojekt gestartet: die qualifizierte Leichenschau. 120 Euro bezahlt das Krankenhaus pro Verstorbenem dafür. Der diensthabende Arzt füllt die Todesbescheinigung und einen Dokumentationsbogen aus. Anhand dessen kontrolliert der Forensiker dann die Plausibilität des Todesfalls. Bislang gab es in Delmenhorst keinen Grund, die Polizei einzuschalten. Im JHD sei man hochzufrieden mit dieser Form der Leichenschau, sagt der Ärztliche Direktor Frank Starp.

Die Landesregierung verzichtet nach eigenen Angaben auf die qualifizierte Leichenschau, weil sie in einem Flächenland wie Niedersachsen und bei rund 80 000 zu untersuchenden Leichnamen im Jahr unpraktikabel sei. Stattdessen sehe „der Gesetzentwurf zum Schutz der Patienten die Einführung von verbindlichen Meldepflichten und eine erweiterte Leichenschau vor“, erklärt Naila Eid, Sprecherin des Sozialministeriums. So steht im Gesetz unter anderem, dass Polizei und Staatsanwaltschaft sofort informiert werden müssen, wenn Anhaltspunkte vorliegen, dass eine ärztliche oder pflegerische Fehlbehandlung zum Tod eines Patienten geführt habe. „Das bedeutet de facto die Anzeige eines Kollegen oder sogar Vorgesetzten und führt damit zur Vergiftung des Arbeitsklimas“, sagt Birkholz. Gerade der Fall Högel habe belegt, wie niedrig die Anzeigebereitschaft in den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst war.