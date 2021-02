Bei der Suche nach einem Atommüll-Endlager in Deutschland ist der Salzstock Gorleben in Niedersachsen komplett aus dem Rennen. (Philipp Schulze/dpa)

Gorleben. Die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Suche nach einem Endlager hat noch gar nicht richtig begonnen – und schon gibt es handfesten Streit. Umweltschützer und Kommunen fordern ein Moratorium und die Absage einer für dieses Wochenende geplanten Konferenz.

Vor gut vier Monaten hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) ihren sogenannten Zwischenbericht Teilgebiete vorgelegt. Darin sind rund 54 Prozent der Fläche Deutschlands als potenziell Endlager-tauglich ausgewiesen, das heißt, diese Regionen sollen im Rahmen der Standortsuche genauer unter die Lupe genommen werden. Betroffen sind Gebiete in fast allen Bundesländern, auch in Niedersachsen und Bremen. Der Salzstock Gorleben, Jahrzehnte lang der Favorit, schied überraschend aus dem Verfahren aus.

Die BGE stellte den Bericht bei einer Online-Veranstaltung Mitte Oktober vor, Experten der bundeseigenen Gesellschaft erläuterten die komplexe Methodik. An diesem Wochenende wird der Bericht auf der „Fachkonferenz Teilgebiete“ erstmals inhaltlich diskutiert. Auch diese Konferenz findet Corona-bedingt im Internet statt – allerdings mit „interaktiven Beteiligungsmöglichkeiten“, wie das zuständige Atommüll-Bundesamt (BASE) betont. Im April und im Juni gibt es zwei weitere Beratungstermine.

Eine Besonderheit ist aus Sicht des BASE, dass die Teilnehmenden die Veranstaltungen selbst gestalten – unterstützt durch eine Geschäftsstelle, die beim BASE angesiedelt ist. Beim Auftakt im Oktober war dazu eine zwölfköpfige Vorbereitungsgruppe gebildet worden. An deren Treffen haben dem BASE zufolge durchschnittlich hundert Interessierte teilgenommen. Für die Konferenz am Wochenende haben sich rund 1.000 Personen angemeldet.

Was das Atommüllamt in höchsten Tönen als Clou in Sachen Partizipation lobt, stößt bei Bürgerinitiativen, Umweltverbänden und Kommunen auf scharfe Kritik. Die Standortsuche werde „schon in der ersten Phase zur Farce“, die „Fachkonferenz Teilgebiete“ zu einem „Durchmarsch der Veranstalter“, urteilen mehr als 50 Umweltgruppen in einem gemeinsamen Papier. Auch Initiativen aus dem Wendland, Salzgitter, Lüneburg und Göttingen sowie der Arbeitskreis Wesermarsch zählen zu den Unterzeichnern.

Die Auftaktveranstaltung im Oktober habe deutlich vor Augen geführt, dass bei einer Online-Konferenz die gesamte Kommunikation vom Veranstalter – in diesem Fall dem BASE und der von ihm beauftragten Moderationsfirma – gesteuert werde. Anderen Teilnehmenden sei es gar nicht möglich, auf gleicher Augenhöhe zu agieren: „Kritik, die während der Konferenz geäußert wurde, wurde von den Veranstaltern einfach wegmoderiert.“

„Eine öffentliche Beteiligung ist während der Pandemie überhaupt nicht möglich. Mit rein digitalen Formaten ist das nicht zu machen“, sagt Wolfgang Ehmke von der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg. „Viele Menschen wollen sich organisieren, um qualifiziert mitreden zu können. Doch sie brauchen mehr Zeit.“ Längst sei ein Moratorium für das Verfahren notwendig. „Nur, weil die Politik das Thema aus dem Wahlkampf heraushalten will, wird die Endlagersuche weitergetrieben – auf Kosten echter Beteiligung“, meint Ehmke.

Mehr zum Thema Endlagersuche Heilstollen, grüne Wiese oder Endlager Die Zukunft des Bergwerks im Salzstock Gorleben ist noch nicht entschieden. Gedankenspiele der CDU rufen AKW-Gegner auf den Plan. mehr »

„In einer Zeit, in der die Menschen durch die Pandemie existentielle Sorgen haben, hat kaum jemand die Muße, sich in die komplexe Atommüll-Problematik einzuarbeiten“, so Jochen Stay von der Anti-Atom-Organisation „ausgestrahlt!“. Die Zivilgesellschaft in den betroffenen Regionen habe nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten gehabt, sich zu informieren, sich zu organisieren oder sich gar auf die Konferenz vorzubereiten. Gleiches gelte für die allermeisten Kommunen, deren Verwaltungen derzeit durch die Corona-Maßnahmen überlastet seien. „Das Thema Endlagerung“, meint Stay, „hat aktuell einfach keinen Platz in den Köpfen.“

Auch betroffene Landkreise verlangen, mit der Teilgebiete-Konferenz zu warten, bis wieder Präsenzveranstaltungen möglich sind. Der Kreis Emsland, in dem gleich zehn Teilgebiete für ein Atommüll-Endlager gelistet sind, stellte beim BASE den Antrag, das ganze Verfahren um ein Jahr zu verschieben. Der Kreis wolle genügend Zeit haben, die Knackpunkte im Zwischenbericht zu finden. Der Kreistag in Lüneburg hat in einer Resolution ebenfalls gefordert, das Verfahren auszusetzen.

Das Nationale Begleitgremium, ein unabhängiges Gremium aus Wissenschaftlern und Vertretern unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen, warnt gleichfalls, dass die Beteiligung der Öffentlichkeit durch die einschränkenden Corona-Maßnahmen nicht ausgebremst werden dürfe. Der Erfolg der Fachkonferenzen sei entscheidend für das Vertrauen in das gesamte Verfahren, betonen die Vorsitzenden Miranda Schreurs und Armin Grunwald.

Beim BASE stoßen diese Forderungen auf taube Ohren. Digitale Formate böten durchaus Möglichkeiten zur Einflussnahme, sagt Sprecherin Ina Stelljes. Wichtig sei, dass die Einflussnahme jetzt stattfinde. Außerdem seien dem Amt die Hände gebunden. Das Gesetz schreibe nämlich vor, dass die Teilgebiete-Konferenzen dann einzuberufen seien, wenn der Zwischenbericht der BGE vorliege. Dem Wunsch nach einer Verschiebung will sich auch das Bundesumweltministerium nicht anschließen. Im Zuge der Pandemie seien innerhalb kurzer Zeit neue Wege der Teilhabe eröffnet worden.