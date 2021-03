Die Kosten für die geplante Küstenautobahn liegen aktuell bei 2,58 Milliarden Euro. 2003 waren nur 844.000 Euro veranschlagt worden. (Carsten Rehder/dpa)

Hannover. Klimaschädlich, unsinnig und immer teurer? Mit 2,58 Milliarden Euro haben sich die prognostizierten Kosten für die Küstenautobahn A 20 in Niedersachsen mittlerweile verdreifacht. Der CO2-Ausstoß wird nach Fertigstellung des Projekts um 48.690 Tonnen jährlich zunehmen. Rund 645 Hektar Flächen, darunter ein Viertel in Schutz- oder Waldgebieten, fallen beim Bau der Versiegelung zum Opfer. Das Nutzen-Kosten-Verhältnis sinkt von 1,9 auf 1,8. Dies sind nicht etwa Horrorzahlen von Umweltverbänden. Die Werte finden sich vielmehr in einem offiziellen Bericht des Bundesverkehrsministeriums vom 5. März. Die aktuelle Sachstandsauskunft, die dem WESER-KURIER vorliegt, hatte der Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler (Grüne) aus Hannover angefordert.

Sieht in der Küstenautobahn einen Klimakiller: Sven-Christian Kindler (Grüne). (Maximilian von Lachner)

Die Küstenautobahn soll von der A 28 bei Westerstede durch den Weser-Tunnel über Bremervörde nach Drochtersen führen. Von dort aus soll es unter der Elbe weiter nach Schleswig-Holstein gehen. Auf niedersächsischer Seite ist zudem ein Anschluss an die noch zu bauende Verlängerung der A 26 nach Hamburg vorgesehen. Das in acht Abschnitte unterteilte Projekt steht als „vordringlicher Bedarf“ im Bundesverkehrswegeplan und soll bis zum Jahr 2030 in Betrieb gehen.

Doch dieses Ziel steht in den Sternen. Kein Abschnitt ist bislang über das Planfeststellungsverfahren hinausgekommen. „Vollziehbares Baurecht liegt derzeit nicht vor“, gibt das Ressort von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nüchtern zu. „Daher sind derzeit keine exakten Aussagen zur Realisierung der Maßnahme und damit zur Fertigstellung beziehungsweise Verkehrsfreigabe möglich.“

Etwas optimistischer klingt Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU). Die Planung sei weit fortgeschritten, der erste Abschnitt ab Westerstede bekomme „voraussichtlich in diesem Jahr“ die Baureife, teilt sein Ressort mit. Die Dauer der Genehmigungsverfahren hänge allerdings stark von den gegen Teilstrecken erhobenen Klagen ab. „Trotzdem ist es realistisch, dass einzelne Abschnitte bis 2030 in Betrieb genommen werden können.“ Mit der A 20 könne man regional Standortqualitäten verbessern und wichtige Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung in ganz Niedersachsen setzen, sagt Althusmann. „Denn nur dort, wo wir eine gute verkehrliche Anbindung haben, gibt es auch eine prosperierende Wirtschaft. Damit profitieren auch die Menschen vor Ort von der Küstenautobahn.“

Sieht in der Küstenautobahn einen Schub für die Wirtschaft: Bernd Althusmann (CDU). (Björn Hake)

Grünen-Parlamentarier Kindler und seine Fraktionskollegin Julia Verlinden aus Lüneburg fordern dagegen den sofortigen Stopp dieses „Straßenbauwahnsinns“. Die wahren Kosten der Küstenautobahn seien „von Anfang an brutal schöngerechnet“ worden“, kritisieren die beiden Bundestagsabgeordneten im Gespräch mit dem WESER-KURIER. „Wir brauchen keine neuen Straßen, sondern ein Klima-Straßenbau-Moratorium.“ Niedersachsens Straßennetz sei längst fertig. „Das Geld, das Bundesverkehrsminister Scheuer für dieses sinnlose Prestigeobjekt verpulvert, fehlt für dringend benötigte Investitionen in ein besseres Schienennetz, sichere Radwege und saubere Busse in Niedersachsen.“

2003 noch 844 Millionen Euro veranschlagt

Das Ministerium in Berlin beziffert in seinem Bericht die bereits genehmigten Gesamtkosten der acht Abschnitte auf 2,58 Milliarden Euro. Den größten Batzen mit 761 Millionen Euro machen dabei der neue Elbtunnel bis zur Flussmitte und der Anschluss an die A 26 aus. 2003 hatte die Politik für die damals noch als A22 bezeichnete Küstenautobahn lediglich 844 Millionen Euro veranschlagt. Die beiden Kostenpositionen seien aber nicht miteinander vergleichbar, da sich Projektumfang und Streckenlängen erheblich verändert hätten, betont das Verkehrsressort. So habe man damals noch nicht die Elbquerung einkalkuliert.

Das Scheuer-Ressort korrigiert das 2016 ermittelte Nutzen-Kosten-Verhältnis von 1,9 inzwischen wegen gestiegener Baupreise um 0,1 Punkte nach unten, sieht es aber dennoch weiter im grünen Bereich: „Damit ist das Projekt nach wie vor wirtschaftlich.“ Laut Ministerium wird durch die A 20 eine jährliche Betriebsleistung von 143,95 Millionen Pkw-Kilometer „induziert“, also hier zusätzlich erzeugt. Zwischen 21.500 und 45.800 Autos sowie zwischen 3220 und 8230 Lastwagen ab 3,5 Tonnen sollen laut offizieller Prognose täglich auf den verschiedenen Abschnitten verkehren. Das höhere Verkehrsaufkommen beim späteren Betrieb der A 20 löse ein Mehr von 48,689,94 Tonnen CO2-Emissionen aus, berichtet das Ministerium.

Die Grünen-Frage, ob sich das A-20-Projekt mit den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens vereinbaren lasse, beantwortet das Ressort nur allgemein: „Um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, hat das Bundesministerium der Erhaltung und dem Ersatz bestehender Verkehrsinfrastrukturen gegenüber dem Neubau und der Erweiterung von Verkehrswegen Vorrang eingeräumt.“ Außerdem habe man die Verteilung der Finanzmittel zugunsten von Schiene und Wasserstraße verschoben.

Für die Abgeordneten Kindler und Verlinden sind solche Aussagen purer Hohn: „Der Neubau der A 20 zerstört eine intakte Kulturlandschaft, wertvollen Wald und zerschneidet ein europäisches Naturschutzgebiet.“ Das sei in Zeiten der Klimakrise und des massiven Verlusts der Artenvielfalt vollkommen absurd, geben sie zu bedenken. Daran änderten auch die versprochenen 2000 Hektar an Ausgleichsflächen nichts. „Die EU macht Druck, dass wir unsere FFH-Gebiete schützen, Minister Scheuer zerstört sie mit neuen Autobahnen.“