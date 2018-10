Um Heinrich Vogelers Gesamtkunstwerk Barkenhoff kommt man bei einem Worpswede-Besuch kaum herum. (Henning Hasselberg)

Man muss die Kunst nicht unbedingt lieben, um einen interessanten ganzen Tag – notfalls auch nur einen halben – in Worpswede zu verbringen. Schaden kann eine gewisse Affinität zu Malerei, Architektur und Bildhauerei allerdings nicht, denn die Künste verfolgen einen bei einem Bummel durch das Dorf mehr oder weniger auf Schritt und Tritt. Schließlich gründet sich Worpswedes Berühmtheit auf die Künstlerkolonie, die vor 129 Jahren dort entstand. Die Folgen haben markante Spuren im Ortsbild hinterlassen.

Gleichzeitig ist das Dorf Dorf geblieben, die Wege sind kurz, die meisten Sehenswürdigkeiten sind auf engstem Raum konzentriert und lassen sich auf einem Spaziergang erschließen, der keine besonders sportliche Ambition voraussetzt. Für fortgeschrittene Besucher gibt es vielerlei Möglichkeiten zu Abstechern, die bis in die Natur des Teufelsmoors führen können und damit zurück zu den Motiven, die die ersten Maler zum Ende des 19. Jahrhunderts faszinierten.

Nebelige Herbsttage haben da ihren ganz besonderen Reiz, aber wenn es etwas klarer ist, und man den Blick hebt, bekommt man eine Vorstellung davon, warum viele Worpsweder Bilder so wenig Erde und so viel Himmel zeigen. Die Wolkenbildung über dem feuchten Moor sei einmalig, sagen die Einheimischen, und es gibt auch jetzt noch viele Tage, die Beweise für diese These liefern.

Das Zusammenspiel von Kunst und Natur, von bäuerlicher Bodenständigkeit und einem verführerischen Hauch von abgehobener Bohème kann man schon bei der Anfahrt erleben. Wer nicht die entschleunigte und wohl schönste Variante per Moorexpress über die alte Schienentrasse aus Osterholz-Scharmbeck wählt, sollte vorbei an Ritterhude über Waakhausen den Künstlerort ansteuern.

Fast schnurgerade führt die Landstraße parallel zur Hamme durch Wälder, Wiesen und Äcker, bis der Weyerberg am Horizont auftaucht. 54,4 Meter Erhebung sind zwar nicht wirklich viel, im ansonsten aber norddeutsch flachen Land durchaus auffällig. Wenn das Laub im Herbst rieselt, fällt die wuchtige Villa, die sich der Gründer der Künstlerkolonie, Fritz Mackensen, in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts an den Westhang bauen ließ, bald ins Auge.

Der Bau selbst war so umstritten wie der Bauherr ob seiner nationalsozialistischen Gesinnung. Das Haus, das heute Wohnungen und Ateliers enthält, kann der Besucher allerdings getrost rechts liegen lassen, denn es steht der Öffentlichkeit nicht offen.

Barkenhoff in Ostendorf prägte wie kein anderer das Bild von Worpswede

In mancherlei Hinsicht anders verhält es sich bei der Anreise über Lilienthal. Die mag nicht ganz so spektakulär sein, aber auf dieser Route passiert man mit dem Barkenhoff im Ortsteil Ostendorf den Ort, der wie kein anderer das Bild von Worpswede geprägt hat. Heinrich Vogeler schuf dort ein Gesamtkunstwerk, als er eine alte Hofstelle zu einem prächtigen Jugendstil-Ensemble inklusive Lustgarten umbaute und später mehrfach umgestaltete.

Der frühere Künstlertreff ist heute eines der bedeutendsten Ausstellungshäuser im Ort und dem Museumsverbund angeschlossen. So sind neben den Werken des ehemaligen Hausherren wechselnde Sonderausstellungen zu sehen; bis 4. November präsentiert dort eine Sektion des Ausstellungsprojekts Kaleidoskop einen frischen, unkonventionellen Blick auf die Worpsweder Kunst.

Vom Barkenhoff kommt man zu Fuß in wenigen Minuten bis in den Ortskern, der Weg führt hinter dem Haus leicht bergan durch ein kleines Wäldchen, das in die Marcusheide übergeht. Unterwegs kommt man an der Käseglocke vorbei, die nichts mit Milchprodukten, dafür aber eine Menge mit ausgefallener Architektur zu tun hat. Der knapp 100 Jahre alte Rundbau unter hohen Bäumen erinnert an ein Iglu und beherbergt heute eine Sammlung von Kunsthandwerk.

Perfekter Ausgangspunkt für Worspwede-Besucher

Gleich dahinter liegt der Große Parkplatz an der Bergstraße, der der perfekte Ausgangspunkt für Worpswede-Besucher ist. Mit der Großen Kunstschau und der Worpsweder Kunsthalle sind zwei weitere Museen in unmittelbarer Nähe zu finden. Dazwischen ist die Tourist Information im Philine-Vogeler-Haus, einem ungewöhnlichen Backsteinbau aus dem Jahr 1928, untergebracht.

Die Entwürfe zu dem Haus stammen von Bernhard Hoetger, der ohne Frage die architektonisch eindrucksvollsten Spuren im Dorf hinterließ. Dazu gehören der Altbau der Großen Kunstschau und das damit verbundene „Kaffee Worpswede“, das aufgrund seiner Bauweise auch „Kaffee Verrückt“ genannt wird.

Wie in der ebenfalls von Hoetger entworfenen Böttcherstraße verbinden sich Einflüsse aus nordischer und ägyptischer Mythologie zu einem expressionistischen Stil, der mit seinen verschachtelten Details Harry Potters Winkelgasse vorweg zu nehmen scheint.

Statt eines Cafés befindet sich im Inneren ein Restaurant auf Spitzenniveau. Wer das besuchen möchte, muss sich beeilen: Küchenchef Jens Kommerau hört dort nach 20 Jahren im Februar 2019 auf, die Zukunft des Hauses ist offen.

Gut gestärkt, oder gar schon von der Kunst übersättigt, bieten sich dem Besucher nun zwei Möglichkeiten an: ein Bummel auf der Bergstraße mit seinen kleinen, aber feinen Geschäften oder ein Abstecher zum Weyerberg. Die Lindenallee, eine der schönsten Wohnstraßen der Region, führt bereits leicht bergan, ehe man rechts abbiegen und auf Feldwegen weiterlaufen kann.

Einen tiefen Einschnitt in die Landschaft hat der Sandabbau gerissen. Die ehemalige Grube, die drohte den kompletten Berg abzutragen, wurde in den 1950er-Jahren stillgelegt, nachdem sich die Stiftung Worpswede gegründet hatte und das Land aufkaufte. Die Stiftung ist bis heute Besitzerin und kümmert sich um die Pflege, die Flächen aber stellt sie der Allgemeinheit zur Verfügung.

In der ehemaligen Grube ist heute ein Fußballplatz untergebracht. Rechter Hand gelangt man zur Zionskirche. Auf dem Kirchfriedhof liegt auch die berühmteste Tochter des Orts, Paula Modersohn-Becker, begraben. Die Kirche stammt aus der Zeit um 1750, als Jürgen Christian Findorff das Moor kolonialisierte.

Wer aber weiter gen Westen über eine kleine, künstliche Erhebung, unter der sich ein Trinkwasserspeicher befindet, spaziert, erreicht nach wenigen Minuten das monumentalste Bauwerk weit und breit: Der 14 Meter hohe Niedersachsenstein, ebenfalls ein Hoetger-Werk, ist ein machtvolles Erlebnis.

Nur wenige Schritte weiter nach Norden öffnet sich dann ein atemberaubender Blick über die Hammeniederung und die Wümmewiesen, am Horizont ragen die höchsten Bremer Bauwerke empor.

Auf zwei Parkbänken kann man gedanklich in die Ferne schweifen oder Pläne für die restliche Zeit in Worpswede schmieden: Der Hammehafen in Neu-Helgoland, das Fachwerk-Ensemble Haus im Schluh, das Modersohn-Haus, der Vogeler-Bahnhof, die Mühle oder ein Konzertabend in der Music Hall sind eigentlich unverzichtbar.

Wer das alles schaffen will, kommt mit einem halben Tag wohl doch kaum hin, und auch bei einem ganzen bleibt noch vieles für ein Wiederkommen offen.

Die Tourist-Information an der Bergstraße 13 ist die erste Anlaufstelle für Worpswede-Besucher, im Internet stehen unter der Adresse www.worpswede-touristik.de Informationen. Für die Anreise gibt es zum Auto mehrere Alternativen: Eisenbahn-Liebhaber können mit dem Moorexpress fahren (Informationen unter www.evb-elbe-weser.de/reise-freizeit/). Die Buslinie 670 verkehrt mehrfach täglich ab Bremen Hauptbahnhof, mit dem Fahrrad sind es ab Zentrum rund 23 Kilometer, die zweiradfreundlich über Bürgerpark, Hollerland und den Jan-Reiners-Weg durch Lilienthal führen.