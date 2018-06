Jonathan Meese geht in seiner Experience der Frage nach, wie Kunst entsteht und woher sie kommt. Seine Mutter Brigitte taucht auch in seinem 360-Grad-Video auf. (René Päpke)

Ulrich Schrauth kann sich noch sehr gut an sein erstes Virtual-Reality-Erlebnis erinnern. „Das war vor etwa zwei Jahren in Paris“, sagt er. „Bei der Arbeit ‚I Philip’, von Pierre Zandrowicz handelte es sich um eine 360-Grad-Experience, die dem Besucher das Gefühl vermittelte, er sei ein Roboter. Dadurch habe ich gemerkt, was für eine Kraft Virtual Reality haben kann.

Man sitzt nicht mehr vor einem Kunstwerk, sondern ist plötzlich mittendrin. Das hat mich so fasziniert, dass ich dachte, so etwas muss man nach Hamburg bringen.“ Vom 7. bis zum 17. Juni findet im Oberhafenquartier, Hamburgs neuem Kreativ-Viertel, nun also Deutschlands erstes künstlerisches Virtual Reality Festival statt: VHRAM präsentiert virtuelle Kunst in all ihren Ausprägungen und Erscheinungsformen.

Ulrich Schrauth, Initiator und künstlerischer Leiter in Personalunion, verfügt über jahrelange Erfahrung in der künstlerischen Planung, Organisation und Kuratierung von Festivals, Theater- und Musikproduktionen und hat zuvor unter anderem als künstlerischer Betriebsdirektor des Thalia Theaters in Hamburg gearbeitet.

Seit Oktober letzten Jahres hat er am Programm von VRHAM geschraubt, Kontakt zur Kulturbehörde aufgenommen, sich mit der Triennale der Photographie vernetzt und Stiftungen als Förderer gewinnen können. Der Eintritt zu dem Festival ist deshalb kostenlos. Es geht darum, den Besuchern eine neue Kunstform nahezubringen.

Wer allerdings glaubt, es würden ihn simulierte Achterbahnfahrten und dergleichen erwarten, der liegt falsch. Der Anspruch der Ausstellung ist ein künstlerischer. In Anlehnung an die Triennale, deren Thema dieses Jahr „Breaking Point. Searching for Change“ lautet, geht es bei VRHAM um die Themenschwerpunkte Home und Shift.

„Home steht für Migration, Flucht und Vertreibung, Shift geht auf die Reise ins eigene Ich“, so Ulrich Schrauth. Der Künstler Jonathan Meese zum Beispiel geht der Frage nach, wie Kunst entsteht und woher sie kommt. In einem virtuellen Raum können die Zuschauer per 360-Grad-Film den künstlerischen Schaffensprozess beobachten. Es wird aber auch animierte Arbeiten und Installationen geben. Vieles davon ist nur schwer in Worte zu fassen – man muss es selbst sehen.

16 Experiences nationaler und internationaler Künstler

Die einzelnen Experiences sind zwischen fünf und 15 Minuten lang. Besucher bekommen dafür hochwertige 3D-Brillen wie die Oculus Rift aufgesetzt. „Wer damit keine Erfahrungen hat, muss sich keine Sorgen machen“, verrät Schrauth. „Wir haben fachkundige Guides, die alles erklären und die Zuschauer an die Hand nehmen.“

Jede Experience wird in einer eigenen „Kammer“ zu erleben sein, sodass die Besucher die nötige Ruhe haben und sich nicht beobachtet fühlen. Insgesamt sind bei dem Festival 16 Experiences nationaler und internationaler Künstler zu sehen. „Einsendungen haben wir 106 bekommen. Das zeigt, dass Künstler nach einer Möglichkeit suchen, ihre Virtual-Reality-Arbeiten zu zeigen“, so Schraut.

„Virtual Reality gibt es ja schon seit den Achtzigern, die ersten Anfänge gehen sogar zurück auf die Sechziger. Im Kunstbereich war sie bisher aber eher als nerdig verschrien und wenn nur in den hintersten Ecken der Galerien zu finden. Das ändert sich gerade.“ Zum einen liege das daran, dass die Technik immer einfacher wird und deshalb mehr Künstler damit arbeiten.

Zum anderen werden Virtual-Reality-Brillen immer erschwinglicher. „So kommt es, dass selbst renommierte Künstler und Künstlerinnen anfangen, sich mit diesem Medium zu beschäftigen und ihre Kunst zu transformieren“, erklärt Schrauth. „Ich bin fest überzeugt, dass Virtual Reality gerade an der Schwelle steht, eine eigene Kunstform zu werden.“

Aber bis wo ist Virtual Reality Spielerei, und ab wann wird Kunst daraus? „Ich vergleiche das sehr gerne mit den Anfängen von Fotografie“, sagt Schrauth. „Baudelaire hat damals gesagt, Fotografie sei nur etwas für die schlechten Maler, die Blinden und Faulen. Das sei keine Kunstform. Aber schauen wir uns an, was daraus geworden ist. Fotografie ist eine Abbildung der Wirklichkeit, und die Weiterentwicklung ist, dass ich in einen virtuellen Raum eintreten kann.“

Um allen Fragen rund um Virtual Reality nachzugehen, gibt es ergänzend zu den Experiences ein breites Diskurs-Programm bestehend aus Workshops, Vorträgen und Diskussionen. Sie widmen sich den drei Themenschwerpunkten VR und Gesellschaft, VR und Kunst sowie VR und Literatur. „Außerdem wird es hier in der Halle einen langen Tisch geben, an dem die Leute ins Gespräch kommen können“, so Schrauth.

VRHAMMY Award und Publikumspreis

„Ich habe selbst hinterher oft das Bedürfnis, darüber zu sprechen, weil es eine ganz andere Sinneswahrnehmung ist.“ Für die beste Experience wird im Rahmen des Grand Openings am 8. Juni der mit 5000 Euro dotierte VRHAMMY Award verliehen, dem oder der besten NachwuchskünstlerIn winkt eine Residency in Höhe von 2500 Euro.

Darüber hinaus gibt es zudem einen Publikumspreis, der auf der großen Abschlussparty am 17. Juni vergeben wird. Das Festival soll übrigens keine einmalige Angelegenheit bleiben. „Wir wollen ein dauerhaftes Festival für diese neue Kunstform entwickeln“, sagt Schrauth. „VHRAM ist genau jetzt wichtig, denn diese Technik wird sich in den nächsten Jahren explosionsartig entwickeln und sowohl im Alltag als auch die Kunst Einzug halten.“

VRHAM, Oberhafenquartier, Halle 2, Stockmeyerstraße, 20457 Hamburg. 7. bis 17. Juni 2018, 14 bis 21 Uhr, Eintritt frei. Gegen eine geringe Schutzgebühr können online vorab feste Besuchszeiten gebucht werden: www.vrham.de