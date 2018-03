Anne Kura will den Job von Meta Janssen-Kucz übernehmen. (Franziska Meusel)

Der Neuanfang ist nur ein halber und auch nur ein vorläufiger. Nach ihrer Schlappe bei der Landtagswahl im Oktober, als sie nach 13,7 Prozent 2013 nur noch auf 8,7 Prozent kamen, küren Niedersachsens Grüne am kommenden Wochenende in Oldenburg eine neue Vorsitzende. Die Parteilinke Anne Kura (33) aus Osnabrück soll dann auf die Landtagsabgeordnete Meta Janssen-Kucz (56) folgen, die wegen ihres neuen Jobs als Parlamentsvizepräsidentin ihren Grünen-Chefposten im November niedergelegt hatte.

Der männliche Part der Doppelspitze bleibt dagegen vorerst unverändert; der intern umstrittene Amtsinhaber Stefan Körner (41) mag seinen bezahlten Arbeitsplatz in der Parteizentrale nicht freiwillig räumen. „Ich bin bis zum Herbst gewählt“, verweist Körner im Gespräch mit dem WESER-KURIER auf die zweijährige Amtsperiode, die in der Satzung festgeschrieben sei. „Jetzt wählen wir nur für die Vorstandsmitglieder nach, die aufgehört haben.“ Ob der 41-Jährige Ende Oktober erneut antritt, lässt er offen: „Das werde ich mir im Sommer überlegen.

Ich schaue erst mal, wie die Zusammenarbeit mit Anne Kura läuft.“ Eine Abwahl des Realos aus Hannover, dem mangelnde Ausstrahlung und eine Mitschuld am schlechten Wahlergebnis vorgeworfen werden, wollen seine Kritiker aus dem Fundi-Lager nicht erzwingen. Dazu wäre eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. Außerdem fürchten die Gegner negative Schlagzeilen für den gesamten Landesverband: „Das können wir uns nicht leisten.“ Längst aber wird mit dem früheren Landtagsabgeordneten und Realo Thomas Schremmer (57) aus Hannover ein Nachfolger für Körner gehandelt.

Eintrittsboom bei den Grünen

Die designierte neue Chefin Kura, die bislang keine Gegenkandidatin hat, möchte sich an solchen Spekulationen nicht beteiligen. Allerdings bekräftigt die Europa-Wissenschaftlerin im Gespräch mit dem ­WESER-KURIER, dass sie selbst ihr Engagement an der Parteispitze durchaus längerfristig plane. „Ich möchte das nicht nur für ein paar Monate machen, sondern gehe davon aus, dass ich mich im Herbst auch zur regulären Wahl stellen werde.“ Sie wolle die Aufbruchstimmung bei den Grünen nutzen und ausbauen, sagt Kura, die seit Ende 2016 Beisitzerin im Landesvorstand ist. Die Partei freut sich nach den Wahlen vom Herbst und der komplizierten Regierungsbildung im Bund über einen regelrechten Eintrittsboom: 6915 Mitglieder zählen die Niedersachsen-Grünen derzeit, so viel wie nie.

Zwei Schwerpunkte für ihre künftige Arbeit an der Parteispitze kündigt die bisherige Mitarbeiterin der Landtagsfraktion an. „Ich möchte die Diskussionskultur mit uns selber neu beleben.“ Man müsse wieder mehr Debatten auch über unbequeme Fragen führen, meint Kura nicht zuletzt mit Blick auf ein zu braves Agieren als ehemaliger Koalitionspartner der SPD. „In den letzten Jahren waren wir zu sehr auf das Regierungshandeln fokussiert.“ Dabei habe man etwa bei Umweltverbänden auch Vertrauen verspielt. Neue Formate und ein offener Dialog mit allen gesellschaftlichen Gruppen sollen enttäuschte Wähler zurückholen und neue gewinnen.

Dazu will die designierte neue Chefin ihre Partei auch inhaltlich breiter aufstellen. „Wir sind nicht nur ein Öko-Anhängsel.“ Angesichts des Endes des klassischen Parteiensystems mit zwei Lagern müsse man mehr als die grünen Kernthemen wie Umwelt, Landwirtschaft und Energie bieten. Auch die vielen Gerechtigkeitsfragen – ob global oder vor Ort – gehörten in den Mittelpunkt. „Viele Familien können sich kein Haus im Grünen leisten, sondern müssen in den unter Luftverschmutzung leidenden Städten wohnen“, zieht Kura eine Verbindung zwischen Einkommensschere und der aktuellen Stickoxid-Problematik.

Bei der wegen Kuras Aufstieg notwendigen Nachwahl für eine Beisitzerin kommt es in Oldenburg zur Kampfkandidatur. Die Politikberaterin Marie Kollenrott (33) aus Göttingen tritt gegen die Versicherungskauffrau Nadja Weippert (35) aus Tostedt (Landkreis Harburg) an. Beide Bewerberinnen bringen kommunalpolitische Erfahrungen aus dem Kreis- beziehungsweise Gemeinderat mit; beide werden wie die künftige Vorsitzende eher dem linken Parteilager zugerechnet.

Anne Kura selbst hält die Einteilung in solche Kategorien für durchaus berechtigt. Unterschiedliche Strömungen seien für die Weiterentwicklung der Partei natürlich und gut. Denn so könne man auch vernünftig um die richtigen Lösungen ringen. „Wenn die Flügel aber nur als Wahlverein fungieren, ist das albern.“