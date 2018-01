Die Demonstranten haben auf dem Domshof ein Zelt mit Informationen über die Gründe ihres Protestes aufgebaut. (Michael Rabba)

Die mit einer Kundgebung verbundene Mahnwache des Vereins Birati auf dem Domshof stand unter dem Motto "Stoppt die Massaker in West Kurdistan". Bis zu 150 Personen haben nach Angaben der Polizei an dieser Kundgebung teilgenommen. Bei der Demonstration seien verbotene Symbole gezeigt worden. Beweise seien sichergestellt, mehrere Verfahren wegen Verstoßes gegen das Strafgesetzbuch und das Versammlungsgesetz eingeleitet worden.

Auf dem Bahnhofsvorplatz hielt am Mittwochabend zudem eine türkische Organisation eine Kundgebung ab, um über die türkische Offensive "Operation Olivenzweig" zu informieren, wie es im Polizeibericht heißt. Daran nahmen rund 120 Personen teil. Die Kundgebung sei ohne besondere Zwischenfälle verlaufen und um 19.15 Uhr beendet worden, so die Beamten weiter.

Auch in Hannover gab es am Mittwoch eine pro-türkische Demonstration und eine Gegendemonstration von Kurden. Beide sind nach Angaben der Polizei friedlich verlaufen. Auf beiden Seiten seien jeweils rund 150 Menschen durch die Innenstadt gezogen, sagte ein Polizeisprecher. Kurden hatten für Mittwoch auch in Braunschweig eine Demonstration gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien angekündigt.

Am Montag war es bei einer Protestaktion am Flughafen Hannover zu Rangeleien gekommen. Rund 70 kurdische Demonstranten, die am Abflugterminal demonstriert hatten, hatten sich Fluggästen eines Turkish Airlines-Fluges entgegen gestellt. Gegen etwa 20 Kontrahenten setzte die Polizei zum Teil Pfefferspray ein, um sie voneinander zu trennen. (rab/dpa)