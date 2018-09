Rauch überm Moor: Auch nach zwei Wochen ist der Brand auf der Wehrtechnischen Dienststelle 91 (WTD) der Bundeswehr in Meppen noch nicht gestoppt. (Christian Platz)

Es ist kurz vor 14 Uhr, Jennifer Knese hat es fast geschafft. Gleich schließt der Kindergarten St. Michael. Normalerweise macht die Erzieherin ihre Arbeit gerne, aber normal ist in Stavern gerade gar nichts. Knese lehnt über dem Zaun des Spielplatzes. Sie ist erschöpft. Durch die Gläser ihrer Kastenbrille blickt man in müde Augen.

Knese dreht sich um, hinter ihr toben ein paar Kinder auf einem Holzgerüst. Von dort oben sehen sie, wie ein paar Hundert Meter weiter, einen sanften Hügel hoch, Rauch über den Kronen der Eichen und Fichten aufsteigt. Nur ein Dorfweg und ein vertrockneter Acker liegen zwischen dem Spielplatz des Kindergartens und dem Wald, über den sich ein dunkelgrauer Schleier gelegt hat.

Auch nach zwei Wochen ist der Moorbrand auf der Wehrtechnischen Dienststelle 91 (WTD) der Bundeswehr in Meppen noch nicht gestoppt. Der kleine Ort Stavern liegt den Brandherden im Moor am nächsten. „Es ist beängstigend hier momentan, für uns alle“, sagt Erzieherin Jennifer Knese. Als sich der Wind am Dienstag drehte, die Rauchschwaden vom Gelände der WTD hinabzogen und den Spielplatz in Grau tauchten, hatte der Kindergarten bereits zu. Knese sagt: „Dass wir früh schließen, gibt uns gerade die größte Sicherheit.“

"Das ist kein Zustand"

Wenn Knese den Kindergarten morgens aufschließt, ist ihr gerade etwas unwohl. Sie weiß nicht, ob es richtig ist, dass der Kindergarten auch an diesem Mittwoch geöffnet hat. Ob sie jetzt, zur Mittagszeit, noch jemanden über den Spielplatz sausen lassen sollte. Ob sie die Kinder, 58 sind es insgesamt, aufgeteilt in drei Gruppen, einer großen Gefahr aussetzt. Woher sollte sie das auch schon wissen? Es wisse ja niemand in Stavern etwas. „Seit Tagen bekommen wir keine Informationen, wirklich null“, sagt Knese. Sie findet: „Das ist kein Zustand.“

Vom Kindergarten geht es einen holprigen Weg hinab, rein in die Dorfmitte. Stavern, eine Hauptstraße groß. Eines dieser 1000-Seelen-Dörfer, wo der Aushang im Ortskern zwischen Kirche und Kneipe noch die entscheidende Quelle ist, wenn es zu erfahren gilt, was anliegt: Jagdschein-Kurse immer donnerstags im Naturkundehaus, der Forellenteich öffnet am Wochenende, Einladung zum Erntedankfest. Interessiert hier gerade niemanden. Das öffentliche Leben liegt lahm, seit Tagen.

Das Wirtshaus hat zur Mittagszeit geschlossen, der Dorfladen auch. Die Dorfmitte bevölkern jetzt Kamerateams, die hoffen, dass sich vielleicht doch wer aus dem Haus traut. Absperrband durchzieht den Ort, in dem sich Einfamilienhaus an Einfamilienhaus reiht. Der Platz vor der Kirche ist zugeparkt mit den blauen Wagen des THW, zwischen ihnen haben sich ein paar Hilfskräfte in Campingstühle geworfen, Mittagspause. Über die Straße hinweg haben sie Gerüstbrücken aufgebaut, auf denen Schläuche liegen. Eine Wasserleitung von der etwas entfernten Nordradde, einem besseren Bächlein, hin zum WTD-Gelände. Mehr als 20 000 Liter Löschwasser werden gerade ins Moor gepumpt. Pro Minute.

„Das Dorf ist aufgescheucht“, sagt Dustin Liebkinski. Der 28-Jährige ist an diesem Mittag einer der wenigen Anwohner, die durch das Dorf spazieren. „Dass es drüben, auf dem WTD-Gelände, mal brennt, sind die Leute hier gewohnt“, sagt er. „Aber jetzt herrscht Ausnahmezustand.“ Mit seinem breiten Kreuz, den aufgepumpten Oberarmen, wirkt Liebkinski, 28, nicht wie niemand, von dem man sofort ein Bekenntnis zur eigenen Angst erwarten würde.

Keine Evakuierungen

„Gestern Nachmittag, als der Wind zurückkam und die Luft auf einmal in der Lunge kratzte, da fing ich dann aber schon an, mir ziemliche Sorgen zu machen“, sagt Liebkinski. Hektisch warf er noch am Dienstagabend ein paar Klamotten in seine Sporttasche. Besser vorbereitet sein, dachte er, man weiß ja nie. Tatsächlich überlegte ein Krisenstab in der Nacht zu Mittwoch, die Orte Sögel und Stavern zu evakuieren. Dazu kam es nicht. Schon am Morgen flaute der Wind etwas ab, dann drehte er. Westwind, die beste Nachricht des Tages in Stavern.

„Das Dorf bekommt eine Atempause“, sagt Lambert Brand, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes. Es riecht nach Feuer in Stavern, das schon. Aber der Geruch beiße sich nicht so aggressiv in den Lungen fest wie noch am Tag zuvor, sagt Brand. Auch reiche der Blick wieder weiter als am Dienstag, da habe man kaum 50 Meter weit schauen können. „Ein bisschen Zeit zum Durchatmen“ hätte die Region nun, mehr nicht, meint Brand. „Das Feuer wird weiter brennen.“ Moorbrände seien besonders schwer zu löschen, „weil sich die Flammen auch in die unteren Moorschichten fressen“.

Brand hofft auf das Wochenende, dann soll es regnen in Stavern. Das könnte das Feuer womöglich eindämmen, immerhin. Aber auch der Regen dürfte das Feuer wohl nicht löschen. „So schnell ist kein Ende in Sicht.“ Brand schiebt hinterher, dass auch er das nicht so genau sagen könne, alles nur Prognosen, Erfahrungswerte. Was im Wald, auf dem Gelände der Bundeswehr passiert, das wisse auch er nicht.

Am nächsten kommt man dem Feuer über den Schlagbrückener Weg, der sogenannten Panzerstraße, die zwischen dem Schießgelände der WTD und Stavern verläuft. Man sieht Rauchsäulen aufsteigen, aber weit ins Moor gelangt man nicht. Auf dem Gelände der Bundeswehr gibt es ein Ampelsystem, das dafür sorgen soll, dass sich bei Schießbetrieb niemand auf das riesige Gelände verirrt. Am Mittwoch leuchten alle Ampeln rot, selbst auf der Panzerstraße. Doch geschossen wird hier seit Wochen nicht mehr. Nur noch gelöscht.

Es fehlt an Kommunikation

Wie es dazu kommen konnte, soll Andreas Sagurna am Nachmittag erklären, auf einer spontan einberufenen Pressekonferenz vor dem Haupteingang der WTD. Der Leiter des Brandschutz-Zentrums der Bundeswehr spricht drei Minuten, keine Sekunde länger, nicht heute. Er wolle „sein Bedauern ausdrücken, dass es zu dem Brand kam und zu den Einschränkungen durch den Rauch für die Bevölkerung“, sagt Sagurna. Er spricht leise, ein monotones Flüstern fast.

Seine Pupillen hüpfen hektisch umher, er bemüht sich, den Blick auf die Füße der Journalisten zu richten, nicht in ihre Gesichter. Ein Lob an die 720 Einsatzkräfte und etwas über die Bedeutung des Standorts, Versuche zum Schutz der Bundeswehr führe man hier durch. Dann verspricht er noch Informationen. Irgendwann, nicht jetzt. Nachfragen? Nicht gestattet. „Geben Sie uns ein bisschen Luft“, bittet eine WTD-Sprecherin.

Rechts neben dem Pförtnerhaus der WTD ragt ein Wasserturm in die Luft. Schon lange ist er außer Betrieb, heute trifft sich hier die Reservistenkameradschaft Meppen. Holzvertäfelte Wände, davor Bierkrüge und Brustembleme. Seit Tagen gibt es an Jürgen Bradlers Tresen nur ein Thema. Bradler, ergrauter Vollbart, gestreiftes Hemd, war früher bei der Luftwaffe.

Heute wundert er sich über die Bundeswehr. „Wenn man mit Raketen auf den Boden eines Moorgebiets schießt, bei dieser Trockenheit, dann hätte man davon ausgehen können, dass das zu Bränden kommt.“ Er kann verstehen, dass sich die Leute in Stavern ärgern. Es fehle an Kommunikation, sagt Bradler. „Alle sind total überfordert, hier hat doch keiner damit gerechnet, dass die Aktion so nach hinten losgeht.“