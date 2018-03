Damals nutzte ihre langbeinige Stallgenossin Madame ihre Chance. Am Donnerstag jedoch stellte die Schwarzbunte in der Verdener Niedersachsenhalle wieder die Konkurrenz in den Schatten. Landwirt Henrik Wille nahm den Titel damit zum vierten Mal in Folge mit nach Essen bei Oldenburg. Die Milchkuh zeigte bei dem Show-Event der Verdener Firma Masterrind einmal wieder, dass wahre Schönheit kein Alter kennt. Immerhin hat sie bereits elf Jahre auf dem Buckel, was in der Intensivtierhaltung praktisch schon das Greisenalter ist. Bei der 45. Veranstaltung ihrer Art traf sich die Szene Niedersachsens und Sachsens an zwei Tagen zur Verbandsschau des größten deutschen Rinderzuchtverbandes.