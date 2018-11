Pädagogen müssen an einem Vormittag oft stundenlang vor 30 Schülern reden – hinzu kommt meist eine schlechte Raumakustik. „Umso wichtiger ist ein sensibler Umgang mit der eigenen Stimme, um Stimmstörungen zu vermeiden und das Berufswerkzeug gesund zu erhalten“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD).

Die Bildungsgewerkschaft GEW in Niedersachsen appellierte an die Kommunen, beim Bau und bei der Sanierung von Schulen auch an den Lärmschutz zu denken. Vor allem Sportlehrer seien gefährdet, einen Hörsturz zu erleiden – oft bleibe ein Tinnitus zurück, sagte GEW-Sprecher Christian Hoffmann. Notwendig seien zudem mehr Aus- und Fortbildungen auch für Quereinsteiger sowie Klassen mit weniger Schülern. Das bis 2008 an der Uni Bremen angesiedelte Institut für interdisziplinäre Schulforschung hat diverse Studien zu Lärm im Unterricht abgeschlossen. „Wir haben schon in Klassen einen Schallpegel von 75 Dezibel gemessen, das ist wie an einer Schnellstraße“, sagte der Leiter des jetzt privaten Instituts, Gerhart Tiesler. Die Räume seien in der Regel zu hallig. Häufig werde in Gruppen gearbeitet, dabei müsse immer lauter gesprochen werden, um andere am Nebentisch zu übertönen.

2016 sind laut Ministerium in Niedersachsen 14,3 Prozent der Lehrkräfte wegen Dienstunfähigkeit in Pension gegangen. 2006 waren es 26,3 Prozent, 2015 nur 12,8 Prozent. Jede dritte Lehrkraft erkrankt im Laufe ihres Lebens an einer Stimmstörung. In den mit Unterstützung der HAWK entwickelten zweitägigen Seminaren vermitteln die Trainer unter anderem Stimmtechnik und praktische Tipps für den Unterricht. Die neue Kampagne mit dem Titel „Stimme – Lärm – Akustik“ läuft zunächst über zwei Jahre.