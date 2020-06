Die Polizei schlägt zurück: eine Razzia gegen Clan-Kriminalität in Bremen und im niedersächsischen Umland. (DPA)

Raus aus der Geheimnisecke: Erstmals hat Niedersachsen ein detailliertes Lagebild zur Clan-Kriminalität vorgelegt. Und das ist gut so. Der Bericht beschönigt nichts, er mystifiziert nichts. Straftaten durch Clan-Angehörige machen zwar nur einen Promilleanteil am gesamten Kriminalitätsgeschehen aus, aber sie sind besonders brutal und respektlos. Die Täter fühlen sich einer zweifelhaften Familienehre verpflichtet, scheren sich überhaupt nicht um die gemeinsame Rechtsordnung, bedrohen vielmehr Vertreter von Polizei und Justiz.

Es ist daher richtig, dass sich der Rechtsstaat nicht mehr länger auf der Nase herumtrampeln lassen will. Sondern sich den Clans konsequent entgegenstellt – mit stärkerer Polizeipräsenz, mit dem umfangreicheren Abkassieren illegalen Vermögens, mit einem niedrigschwelligen Einschreiten gegen aggressive Machtdemonstrationen. Das ist nicht zuletzt ein wichtiges Zeichen an die gesetzestreue Bevölkerung. Rechtsbruch wird nicht toleriert, lautet die Botschaft. Das soll und kann Mut machen, damit sich vielleicht auch die Bürger selbst nicht mehr länger von Bedrohungen einschüchtern lassen. Dass sie also ihrerseits konsequent zur Polizei gehen.