Urlauber und normale Geschäftsreisende brauchen viel Geduld. Auf großen Airports werden die Sicherheitsvorkehrungen aus Angst vor Attentätern und Entführern permanent verschärft. Das Einchecken ist längst eine höchst lästige Angelegenheit. Auf kleinen Flugplätzen scheint die Terror-Furcht nicht viel zu zählen. Die Kontrollen von Passagieren und Koffern seien dort lax, warnen Experten. 19 dieser Flugplätze, die als EU-Grenzübergangsstellen zugelassen sind, gibt es allein in Niedersachsen. Drogendealer, Schleuser und eben auch Terroristen könnten hier offenbar ohne großes Risiko einreisen.

Dass Bundespolizei und Zoll etwa auf Wangerooge oder in Nordholz nicht rund um die Uhr Wache schieben können, liegt auf der Hand. Warum aber auf all diesen Kleinflugplätzen auch Maschinen aus dem Nicht-Schengen-Raum starten oder landen dürfen, erschließt sich nicht. Einen Teil dieser Schlupflöcher könnte man schnell stopfen. Die SPD/CDU-Regierung muss dringend tätig werden. Der Hinweis auf die Zuständigkeit des Bundes wirkt wie eine lahme Ausrede. Bei anderen Themen ist man ja auch nicht so zimperlich.