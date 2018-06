Am Bahnhof Südkreuz in Berlin läuft derzeit ein Pilotprojekt zur automatischen Gesichtserkennung. Im Juli soll es ausgewertet sein. (dpa)

Nach dem Ortstermin am Berliner Südkreuz zeigte sich Niedersachsens ehemaliger Innenminister Uwe Schünemann ganz begeistert. „Ich bin sehr beeindruckt von den bisherigen Ergebnissen“, bekannte der CDU-Fraktionsvize im Gespräch mit dem WESER-KURIER. „So einen Modellversuch hätten wir gerne auch in Niedersachsen.“

An dem Bahnhof der Hauptstadt erprobt die Bundespolizei derzeit die automatische Gesichtserkennung per Videokamera. Das umstrittene System erfasst die biometrischen Merkmale der Passanten und gleicht diese mit hinterlegten Fotodateien ab.

Noch sind es nur 300 Freiwillige, die an dem Test teilnehmen; im späteren Echtbetrieb soll diese „intelligente Videoüberwachung“ zur Abwehr gegen terroristische Gefährder oder zur Verfolgung von Schwerstkriminellen eingesetzt werden. Die Trefferquote liegt dem Vernehmen nach weit über 90 Prozent, selbst wenn die Testpersonen Mütze oder Sonnenbrille tragen. Die Zahl der Fehlmeldungen, bei denen das System eine ganz andere Person ausspuckt, bewegt sich danach im Promillebereich.

Zweite Probephase ab September

Ihren offiziellen Abschlussbericht will die Bundespolizei im Juli vorlegen. Ab September soll dann eine zweite Probephase starten, in der die Videoanlage auch bei bestimmten Verhaltensmustern Alarm schlägt, etwa bei Personen in den Gleisen oder bei Anzeichen von Panik auf dem Bahnsteig. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) will mit Verweis auf den Koalitionsvertrag zwar erst die endgültigen Ergebnisse des Berliner Pilotversuchs abwarten, hält aber den Einsatz der modernen Technik durchaus für denkbar.

„Festzustellen ist, dass eine Nutzung von Auswertesoftware für den Livebetrieb für erkannte Gefahrenbereiche ein geeignetes Mittel darstellt, um unmittelbar auf Gefahrensituationen aufmerksam zu werden und polizeiliche Maßnahmen einzuleiten“, ließ sein Ressort auf Anfrage mitteilen. Vorgänger Schünemann kann sich solche Videoanlagen konkret vor und in Fußballstadien vorstellen.

Er habe daher schon Gespräche mit Start-up-Unternehmen und dem Bundesligisten VfL Wolfsburg geführt. „Wir brauchen dafür aber schnell eine Rechtsgrundlage“, meinte der frühere Minister und forderte, diese bereits in der anstehenden Novelle des niedersächsischen Polizeigesetzes zu schaffen. Doch der Koalitionspartner bremst diesen Eifer.

„Wir müssen erst den Bericht der Bundespolizei in Ruhe auswerten“, betonte der SPD-Abgeordnete Karsten Becker, der gemeinsam mit neun Genossen einen Tag nach Schünemann ebenfalls das Südkreuz-Projekt besichtigt hatte. Der ehemalige Polizist verwies darauf, dass man genau zwischen einem möglichen Sicherheitsgewinn und den Eingriffen in die persönlichen Freiheitsrechte abwägen müsse.

Äußerst skeptisch beurteilt die Landesdatenschutzbeauftragte Barbara Thiel dieSuper-Technik: „Das ist eine völlig neue Dimension der Überwachung. Jede Person, die sich im Kamerabereich aufhält, wird biometrisch analysiert und damit identifiziert“, sagte Thiel dem WESER-KURIER. Völlig offen sei, wie sich der Kreis der gespeicherten Personen definiere und zu welchen konkreten Anlässen eine Speicherung erfolge.

Auch die Fehleranfälligkeit des Systems und damit das Risiko für völlig unbescholtene Bürger könne man nicht abschätzen. Die FDP-Fraktion lehnt die intelligente Überwachung komplett ab. „Wir halten nichts davon, jeden zu erfassen und damit unter Verdacht zu stellen“, sagte der Abgeordnete Jan-Christoph Oetjen. Die riesige produzierte Datenmenge und der zu erwartende geringe Output stünden in keinem Verhältnis. „In Niedersachsen besteht kein Bedarf für eine solche Technik.“