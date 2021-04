Für Geimpften sollen in Niedersachsen Test- und Quarantänepflichten entfallen.m (Friso Gentsch)

Niedersachsen will Menschen mit vollständigem Impfschutz von Test- und Quarantäne-Pflichten befreien. Das sieht der Entwurf der neuen Corona-Verordnung vor, der dem WESER-KURIER vorliegt. Die neuen Vorschriften sollen vorbehaltlich der endgültigen Zustimmung durch die SPD/CDU-Landesregierung ab nächsten Montag in Kraft treten. Abstands- und Maskenregeln gelten aber auch für Geimpfte weiter. Bremens Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) setzte bei Vorteilen für vollständig Geimpfte zuletzt noch auf eine bundesweit einheitliche Linie.

„Die Pflicht zur Testung entfällt, wenn die Besucherin oder der Besucher über eine entsprechende Impfdokumentation über eine seit mindestens 15 Tagen bei ihr oder ihm vollständig abgeschlossene Schutzimpfung gegen das Corona-Virus SARS-CoV-2 mit einem in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff verfügt“, heißt in dem neuen Paragraf 5a. Damit können Geimpfte künftig ohne die sonst vorgeschriebenen Tests Seniorenheime, Bildungseinrichtungen oder Kosmetikstudios aufsuchen.

In seiner Begründung verweist das Sozialministerium in Hannover auf die neuen Erkenntnisse des Robert-Koch-Instituts. Danach ist „das Risiko einer Virusübertragung durch Personen, die vollständig geimpft wurden, spätestens ab dem 15. Tag nach Gabe der zweiten Impfdosis (bzw. bei dem Impfstoff von Johnson & Johnson nach der Gabe der ersten und einzigen Impfdosis) geringer als bei Vorliegen eines negativen Antigen-Schnelltests bei symptomlosen infizierten Personen“. Somit könnten Menschen mit einem vollständigen Impfschutz so behandelt werden wie Personen mit negativen Testergebnissen. Gleichzeitig mahnt das Ministerium auch Geimpfte weiter zur Vorsicht. „Die Impfung oder der tagesaktuelle Test geben zusätzliche, aber keine hundertprozentige Sicherheit. Regeln wie Abstand, Hygiene und das Tragen medizinischer Schutzmasken gelten folglich auch für geimpfte wie negativ getestete Personen weiter.“

Sonderstatus für Virusvarianten-Gebiete

Die neue Quarantäne-Verordnung entbindet Rückkehrer aus Risiko- und Hochinzidenzgebieten von der Pflicht, sich nach Einreise sofort für 14 Tage in häusliche Absonderung zu begeben. Bei der Rückkehr aus Virusvariantengebieten dagegen bleibt es laut Entwurf für die ausnahmsweise noch erlaubte Einreise bei der Notwendigkeit einer Quarantäne, „da bestimmte Virusvarianten auch zu einer geringeren Wirkung des Impfschutzes führen könnten“.