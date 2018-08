Sexuelle Gewalt an schulen

Land will Schutz verstärken

dpa

Hannover. Niedersachsen will den Schutz vor sexueller Gewalt an Schulen verstärken. Als zehntes Bundesland trat das Land am Donnerstag der Initiative „Schule gegen sexuelle Gewalt“ bei ‒ eine Aktion des Unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes Wilhelm Rörig.