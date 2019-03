Fünf Freunde und die Macher hinter Bauernkind (von links): Lukas Meyer-Tonndorf, Jost Teepker, Jannik Altpeter, Jan Möllenbrink und Ansgar Selhorst. (Annelie Kuispers)

Die Wohngemeinschaft hatte sich zum allabendlichen Fernsehprogramm zusammengefunden. Tagesschau gucken. In Berlin lief gerade die Grüne Woche, und weil Jost, Jan, Lukas, Ansgar und Jannik Agrar- beziehungsweise Forstwissenschaft studieren, interessiert sie die jährliche Landwirtschaftsmesse in der Bundeshauptstadt ganz besonders. Meist geht es in den Berichten über die Grüne Woche um neue Techniken und Trends für die Zukunft der Landwirtschaft.

Diesmal sorgte die Tagesaktualität für ein weiteres Thema, das im Fernsehbeitrag auch prominent behandelt wurde: Ein Vater, Landwirt von Beruf, hatte via Facebook ein Foto verbreitet, das seinen Sohn zeigte, wie er sich an eine Kuh kuschelte. Ein Bild, das in seiner Unschuld zu Herzen ging, aber eine ganz andere Geschichte erzählen sollte, denn in dem dazugehörigen Text teilte der geschockte Vater mit, wie sehr sein Junge im Kindergarten gehänselt werde. „Du stinkst nach Kuh“, würden sie ihm dort zurufen.

„Was soll der Mist denn? Das kann doch wohl nicht wahr sein.“ Das, sagt Lukas Meyer-Tonndorf, sei die erste Reaktion in der WG auf den Fernsehbericht gewesen. Wie kann es sein, dachten Meyer-Tonndorf und seine Mitbewohner, wie kann es sein, dass Kinder gemobbt werden, nur weil sie vom Bauernhof kommen? Sie selbst sind doch stolz darauf, auf dem Land aufgewachsen zu sein. Sie hatten sich mit ihrer Göttinger Clique ja gerade erst den Schriftzug „Bauernkind“ auf ihre Pullover drucken lassen und waren damit zu Vorlesungen in die Uni gegangen. Spätestens jetzt war klar: Die Nummer mit den Pullis musste größer werden, weil es nun auch eine gesellschaftliche Relevanz gab. Aus der privaten Idee zu Bauernkind sollte ein richtiges Business werden.

Vertrieb bis nach Australien und in die USA

„Wir wollten ein Zeichen setzen“, sagt Jost Teepker. Er weiß es noch wie heute, dabei ist das alles schon über ein Jahr her. Ihr Modelabel hat seitdem ordentlich Furore gemacht. Sie verkaufen ihre Pullover, T-Shirts, Hoodies und Strampler inzwischen überall in Deutschland und manchmal sogar bis nach Australien, Neuseeland und in die USA. Auch Taschen, die bei Bauernkind Turnbeutel heißen, gibt es mittlerweile. Alle sechs Wochen öffnet ihr Online-Shop für eine sogenannte Bestellwelle. Acht, neun Tage lang können Kunden dann Artikel ordern. Danach wird bilanziert und nur hergestellt, was auch tatsächlich abgenommen wird. Damit schlägt die junge Firma zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie spart Kosten für die Lagerung und arbeitet nachhaltig, weil die Gefahr der Überproduktion wegfällt.

Die Rohlinge kommen aus Fernost, Biowolle. Die Veredelung wie das Bedrucken und Einnähen der Label geschieht in Deutschland. Bauernkind-Klamotten sind schlicht gehalten. Rot, dunkelblau oder grau. Mitten auf der Brust prangt der Schriftzug Bauernkind, darunter ein markanter Rinderkopf. Ein klares Statement, „Ausdruck eines Lebensgefühls“, sagt Ansgar Selhorst, „vielleicht findet der eine oder andere den Namen etwas provokant, aber das soll er ja auch sein: Wir wollen mit den Leuten schließlich ins Gespräch kommen.“ Das hat von Anfang an funktioniert. „Die erste Frage war fast immer: ,Cool, wo habt ihr das denn her?‘“, erzählt Meyer-Tonndorf. Seine Freundin studiert in Marburg, auch sie trägt dort Bauernkind, auch sie berichtet von positiven Reaktionen.

Wenn es ans Verschicken geht, kommt die ganze Mannschaft samt Freunden und Helfern für ein Wochenende in einem angemieteten Raum zusammen, dann werden Kartons gefaltet, Pakete gepackt und Adressen geklebt. Alles in Eigenregie und Handarbeit. Selbst die Models, die auf der Homepage Bauernkind-Artikel vorführen, sind Freunde und Mitstudenten. Jeder der fünf Mitgründer hat sich inzwischen spezialisiert, einer nennt sich Projektleiter, zwei machen Social Media und Produktentwicklung, einer kümmert sich ums Controlling und einer um „den Steuerkram“, wie Jannik Altpeter es nennt. „Wir stecken sehr viel Zeit in die Arbeit, aber wir machen das sehr gern. Wir sind fünf Freunde und megadicke miteinander.“

„eine super Jugend“ auf dem Hof

Es könnte so einfach sein: Meyer-Tonndorf und seine Mitstreiter lieben die Landwirtschaft und sind glücklich, dass sie auf dem Land groß werden durften. Meyer-Tonndorf kommt zwar nicht von einem Bauernhof, aber er wuchs neben einem Milchviehbetrieb im westfälischen Halver auf. Fast jeden Tag arbeitete er auf dem Hof, verdiente sich ein paar Euro, half beim Melken, Füttern und Güllefahren, „eine super Jugend“, sagt er. Klar, auch er wurde immer wieder mal angepflaumt: Du Landei, bei euch fährt der Bus ja nur zweimal am Tag! Oder: Mann oh Mann, wie hältst du das hier bloß aus? Solche Sachen. „Mit 16, 17 findest du das tatsächlich auch nicht immer cool“, sagt Meyer-Tonndorf, aber er hatte stets ein gesundes Selbstbewusstsein und meist einen passenden Spruch zum Wechseln parat. Aber das kann nicht jeder.

Bei einer Umfrage des Landfrauenverbandes Württemberg gab die Hälfte der Teilnehmer an, aufgrund ihres landwirtschaftlichen Hintergrundes schon einmal gemobbt worden zu sein. Eine betroffene Mutter berichtete dem WESER-KURIER zu Jahresbeginn, dass ihre Tochter von Mitschülern „dumme Hochleistungskuh“ genannt worden sei, nachdem im Unterricht zuvor über Massentierhaltung gesprochen worden war. Oft geht es darum: um Ideologien, um Glaubensfragen, um bio gegen konventionell.

Jan Möllenbrink hat das auch festgestellt. Er sagt: „Landwirtschaft steht in einer bestimmten Ecke und muss sich oft rechtfertigen. Wir sagen: Hey, Landwirtschaft ist was Positives. Wir brennen dafür und sind stolz darauf.“ Und sie zeigen das mit ihren Klamotten. Meyer-Tonndorf hat sein Studium mittlerweile erfolgreich abgeschlossen. Er hat jetzt einen Job in der Futtermittelindustrie. In Vechta, also auf dem Land. Wo auch sonst.