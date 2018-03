Ottmar Ilchmann ist Landesvorsitzender Niedersachsen/Bremen der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. (FR)

Die Küstenregion zwischen Ems, Weser und Elbe ist geprägt durch Dauergrünland. Deshalb ist hier seit jeher die Weidehaltung von Milchkühen, Mutterkühen und Schafen die dominierende Nutzungsform. Neben der Erzeugung von Milch und Fleisch von hoher Qualität erbringt sie viele gesellschaftlich erwünschte Nebenleistungen: tiergerechte Haltung, Erhalt von Biodiversität, Klimaschutz, Pflege des Landschaftsbildes. Bürger und Verbraucher wissen das zu schätzen und sind bereit, zum Beispiel für Weidemilch tiefer in die Tasche zu greifen.

Aber obwohl diese Form der Grünlandbewirtschaftung ein wichtiger Imageträger der niedersächsischen Landwirtschaft ist, steht sie wirtschaftlich unter Druck. In Zeiten des Biogas-Booms und der Intensivierung der Milcherzeugung wird immer mehr Grünland in Ackerland umgewandelt, die verbliebenen Grünlandflächen werden immer intensiver genutzt, die Tiere bleiben im Stall.

Um dieser Entwicklung etwas entgegen zu setzen, hatte der grüne Landwirtschaftsminister Christian Meyer bei Amtsantritt eine Ausgleichszulage für Grünland in benachteiligten Gebieten eingeführt; bei einer Wiederwahl wollte er die Weidehaltung noch gezielter mit einer Weideprämie fördern. Seine Amtsnachfolgerin, Barbara Otte-Kinast von der CDU, hat leider anders entschieden. Die Ausgleichszulage fällt weg, eine Weideprämie wird nicht eingeführt.

Ein verheerendes Signal gerade für kleinere bäuerliche Betriebe, denn dadurch fehlen den Milchbauern und den anderen Weidehaltern im Schnitt etwa 1000 Euro pro Betrieb, die Weideprämie läge noch wesentlich höher. Stattdessen sollen große Stallbauten und Güllelagerstätten massiv gefördert werden.

Von der Ausbreitung des Wolfes bedroht

Damit beschleunigt und zementiert die neue Landesregierung im wahrsten Sinne des Wortes Fehlentwicklungen, die zum Aufbau von Überkapazitäten, einer weiteren Entkoppelung von Tierzahl und Fläche und letztendlich zum verschärften Strukturwandel beitragen. Schaf- und Mutterkuhhalter sind im Wettbewerb mit intensiver Fleischerzeugung durch Mastverfahren sowieso massiv benachteiligt, und Weidemilchbauern leiden noch unter den Folgen der schweren Milchkrise 2015/16, während der Milchpreis schon wieder einbricht.

Zusätzlich sind alle gemeinsam von der Ausbreitung des Wolfes bedroht. In dieser angespannten Situation muss alles getan werden, um bäuerliche Betriebe zu ermutigen und ihre vielfältigen Leistungen zu honorieren. Die Gesellschaft und mit ihr die Politik muss sich fragen lassen, was ihr die bäuerliche Landwirtschaft wirklich wert ist. Hier steht die gesamte Landesregierung, aber vor allem die neue Ministerin, die ja selbst Milchbäuerin ist, in der Pflicht.

Unser Gastautor Ottmar Ilchmann ist Landesvorsitzender Niedersachsen/Bremen der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Der 56-Jährige bewirtschaftet in Ostfriesland auf 60 Hektar einen konventionellen Milchviehbetrieb mit 60 Kühen.